Эти фамилии в древности давали сильным украинцам: проверьте, есть ли ваша в списке

Украинские фамилии могут раскрыть много информации о наших предках. В частности, по родовому имени можно узнать, какими были у человека внешние черты, характер, место проживания, род занятий и т. д.

Также многие фамилии наши предки получали по внешнему виду – росту, телосложению, цвету волос, глаз, форме носа и т. д. OBOZ.UA расскажет, какие фамилии, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о силе наших предков.

Какие фамилии давали сильным украинцам

Людей, обладавших необычайной силой и мощью, в древности очень почитали. Ведь они могли встать на защиту интересов семьи, общины или родины. Поэтому люди с крепким телосложением и незаурядной силой получали фамилии, подчеркивавшие их могущество.

На сегодняшний день среди большого разнообразия фамилий в Украине можно встретить те, которые давали физически сильным людям. Это такие родовые имена, как, например, Дужий, Жилавий, Залізний, Міцний, Кремінь и т. д.

Между тем людям, обладавшим крупным телосложением, могли давать такие фамилии: Дебелий, Здоровега, Важкий, Годований, Товстий, Грубий, Грубець, Барило, Широкий.

Как раньше давали людям фамилии

В древности, когда официальных документов еще почти не существовало, односельчане давали друг другу прозвища, ведь имен в одной деревне могло быть несколько одинаковых. Такое прозвище могло указывать на род деятельности человека, происхождение или характер. И очень часто в его основу ложился какой-то признак, связанный с внешностью – так, например, возникли фамилии Белый, Великий, Низкий, Рыжий и т. п. Со временем такие прозвища закреплялись за целой семьей и становились наследственными фамилиями.

Конечно, не стоит воспринимать происхождение фамилии буквально, ведь за сотни лет эти черты у предков могли утратиться, а значение слова могло измениться. Однако в таких словах содержится своеобразная подсказка о том, какими были наши предки.

Ранее OBOZ.UA сообщал об украинских фамилиях, которым более тысячи лет. Так, украинские фамилии имеют глубокие исторические корни: некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть такие, которые происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.