Эти фамилии в давние времена давали бедным украинцам: проверьте список

Украинские фамилии имеют разное происхождение и могут рассказывать о социальном положении, происхождении и особенностях семьи. Некоторые из них сформировались еще в XVII–XVIII веках и сохранились до наших дней.

В частности, некоторые родовые имена в прошлом могли указывать на бедность их носителей. Общество "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова назвало три такие фамилии.

Какие фамилии давали бедным украинцам

В давние времена украинцы получали фамилии по определенным особенностям своего рода. Они могли указывать на принадлежность к дворянской семье или казачьему роду, а также отражать социальное положение человека.

Чем ниже был социальный статус украинцев, тем меньше возможностей у них было для удовлетворения повседневных потребностей. В частности, бедные люди не всегда могли позволить себе достаточно одежды, еды и развлечений.

Были и те, кому нечем было даже прикрыть тело. Таких людей называли бедняками. Именно от этого слова, по информации общества "Краєзнавець", образовались фамилии, дошедшие до наших дней, хотя их первоначальное значение со временем утратилось.

Эти фамилии в давние времена... Источник: pexels Развернуть

Список фамилий, которые могли свидетельствовать о бедности

К фамилиям, которые в давние времена носили бедные украинцы, относят:

Голик ;

; Голыш ;

; Голяк.

Сегодня эти родовые имена продолжают существовать, однако их носители могут даже не знать об их первоначальном значении.

Напомним, происхождение некоторых украинских фамилий связывают с половцами – древним народом, сыгравшим заметную роль в истории Восточной Европы. Некоторые из таких родовых имен сохранились в Украине до наших дней.

Как писал OBOZ.UA, в Украине есть фамилии, которые существенно выделяются своей длиной. В частности, стало известно о самой длинной официально зарегистрированной украинской фамилии, состоящей из 50 символов.