Эти фамилии в древности давали людям со слабым характером: проверьте свою

Украинские фамилии могут многое рассказать о внешности, профессии, поведении или характере наших предков. Отдельная группа родовых названий происходит от диалектного слова "нюня" и может означать, что носитель такой фамилии имел слабый характер, был нерешительным человеком.

OBOZ.UA расскажет, какие еще фамилии указывали на то, что наши предки имели слишком мягкий характер. Носителей таких родовых названий сейчас сравнительно немного.

Что известно

Среди многочисленных родовых имен до наших дней дошли и редкие фамилии, имеющие интересное происхождение.

Отдельная группа современных фамилий происходит от слова "нюня", которым могли называть нерешительного человека, плаксу или того, кто часто жалуется.

Какие фамилии могут указывать на то, что у их носителя мягкий характер

Сегодня носителей таких фамилий осталось сравнительно немного:

Нюнько – такую фамилию носят около 150 человек;

Нюнька – людей с такой фамилией 49;

Нюнькин – такое родовое название имеют 18 человек;

Нюнькин – официально зарегистрировано лишь 2 человека с такой фамилией;

Нюньков – 1 человек носит такую фамилию.

Такие фамилии могли давать человеку, у которого нет внутренней силы, а его характер слишком мягкий.

Как в древности возникали фамилии

В древности, когда официальных документов еще почти не существовало, односельчане давали друг другу прозвища, ведь имен в одной деревне могло быть несколько одинаковых. Такое прозвище могло указывать на род деятельности человека, происхождение или характер. И очень часто в его основу ложился какой-то признак, связанный с внешностью – так, например, возникли фамилии Белый, Великий, Низкий, Рыжий и т. п. Со временем такие прозвища закреплялись за целой семьей и становились наследственными фамилиями.

Конечно, не стоит воспринимать происхождение фамилии буквально, ведь за сотни лет эти черты у предков могли утратиться, а значение слова могло измениться. Однако в таких словах содержится своеобразная подсказка о том, какими были наши предки.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, какие фамилии имеют турецкое происхождение.Так, в Украине и сегодня можно встретить носителей фамилий Коч, Демир, Озтюрк, Мустафа и Доган. Больше всего представителей некоторых из этих родов проживает на юге и востоке страны.