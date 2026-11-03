"Это схема вытягивания уклонистов": правоохранители установили около 100 человек, участвовавших в беспорядках под Киевом. Видео

Служба безопасности Украины установила около 100 человек, активно участвовавших в беспорядках в Петропавловской Борщаговке Киевской области. По версии следствия, организаторы акции планировали похитить одного из военнослужащих, находившегося в здании, и создать искусственный общественный резонанс. Сейчас правоохранители проводят обыски и готовятся задерживать причастных.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий во время совместного брифинга с министром внутренних дел Иваном Выговским. По его словам, участников беспорядков уже идентифицировали, а вопрос об их задержании и объявлении им подозрений сейчас решается.

СБУ установила около 100 участников беспорядков

Рудницкий подчеркнул, что правоохранители установили около 100 человек, которые активно участвовали в событиях в Петропавловской Борщаговке. Следственные действия продолжаются, в частности проводятся обыски.

"Идентифицированы и установлены около 100 человек, которые активно участвовали… Сейчас проводят обыски и решают вопрос о задержании и уведомлении о подозрении", – сказал заместитель главы СБУ.

По его словам, настоящей целью организаторов было похищение одного из военнослужащих, который находился в здании, и создание искусственного общественного резонанса.

Отдельно Рудницкий отметил, что сейчас ситуация в населенном пункте спокойная и полностью контролируемая. Из причастных к событиям уже задержали женщину.

В МВД заявили о схеме вывоза военных из СЗЧ

Министр внутренних дел Иван Выговский назвал неправдивыми утверждения о якобы наличии пыточных в здании, где находились военнослужащие.

По словам Выговского, одна из участниц беспорядков пыталась мошенническим путем вывезти из здания военнослужащего, который находился в СЗЧ. При этом, как сообщил министр, муж этой женщины также самовольно оставил воинскую часть, и она скрывала его у себя дома.

Выговский пояснил, что среди военных, находившихся в здании, двое имели статус СЗЧ. Остальные военнослужащие должны были начать базовую общевойсковую подготовку 9 ноября.

"Это своеобразная схема вывоза уклонистов… Эта дама именно с этой целью и приехала", – подчеркнул министр.

Таким образом, женщина приехала к зданию не для того, чтобы помочь людям, которых якобы незаконно удерживали, а чтобы забрать оттуда конкретного мужчину, который находился в СЗЧ, подчеркнули в МВД.

Как сообщал OBOZ.UA:

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