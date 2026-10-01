Это учит безопасности: исследование показало правду о комплексном сексуальном образовании

Комплексное половое воспитание не сексуализирует детей, а учит их безопасности: ОО "Дівчата" представила результаты исследования "Оценка потребностей во внедрении комплексного сексуального образования среди подростков в Украине" на общенациональном форуме "Безопасное взросление для детей и молодежи в Украине" в Киеве 23 сентября.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Одним из ключевых выводов исследования стало опровержение распространенного стереотипа: комплексное сексуальное образование (КСО) не является фактором сексуализации детей. Наоборот – это инструмент формирования личностной зрелости, который учит подростков лучше понимать себя, уважать собственные и чужие границы, распознавать угрозы, строить безопасные отношения и своевременно обращаться за профессиональной помощью.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

"Картина, которую мы увидели, очень конкретна. Например, в одной из школ, где мы проводили фокус-группу, – 1500 учеников и всего один школьный психолог на всех. Это не единичный случай, а системная проблема: у подростков есть потребность в информации, родители часто готовы их поддержать, если понимают содержание программы, а вот школы – ни кадрово, ни методически пока не готовы удовлетворить эту потребность. Именно на этих пробелах и должны основываться решения, а не на страхах или стереотипах", – отметила Юлия Спорыш, основательница и директор ОО "Дівчата".

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

На форуме также были представлены результаты исследования Info Sapiens "Оценка уровня осведомленности и отношения к комплексному сексуальному образованию (КСО), потребности и ожидания относительно его внедрения в учебных заведениях".

Результаты обоих исследований легли в основу последующих панельных дискуссий с участием представителей Министерства образования и науки Украины, Министерства молодежи и спорта, народных депутатов, международных организаций, образовательного и научного сообщества, СМИ, родителей и подростков.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Говорили о государственной политике и межведомственной синергии, институциональной готовности и методической базе учебных заведений, роли семьи и СМИ в создании безопасной среды, а также о практическом опыте внедрения факультативного курса по безопасному взрослению в школах.

"Подростки хотят говорить в школе о безопасности, личных границах и репродуктивном здоровье. И здесь нам, взрослым (родителям и учителям), важно не делать вид, что этих тем не существует, а честно и понятно отвечать на вопросы детей и объяснять, где они могут получить помощь", – отметил Артур Пройдаков, исполнительный директор образовательного фонда "МрийДій", один из десяти лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize 2023.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Общенациональный форум засвидетельствовал переход от отдельных инициатив к единой государственной системе защиты детей, в которой комплексное половое воспитание (КПВ) и программа "Безопасное взросление" признаны базовым доказательным стандартом безопасности и противодействия гендерно обусловленному и цифровому насилию во время войны.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Главным результатом мероприятия стало принятие резолюции, объединяющей усилия парламентариев, МОН Украины, Минмолодежи и спорта, НАПН, педагогов, родителей, детей, СМИ и общественного сектора с целью создания безопасной среды для каждого ребенка в Украине. На практике это означает переход от единичных инициатив к системной работе: курс "Безопасное взросление" для 3–4 классов уже имеет гриф МОН "Одобрено для использования в образовательном процессе", а резолюция закладывает основу для распространения этого стандарта на другие классы и внедрения КСО в школах системно, а не выборочно.

Ознакомиться с полным отчетом с подробными результатами и методологией можно по ссылке.

Исследование и общенациональный форум проведены ОО "Дівчата" совместно с международной гуманитарной организацией Save the Children (Спасем детей) при финансовой поддержке правительства Швеции (SIDA). Содержание материала является исключительной ответственностью ОО "Девочки" и не обязательно отражает взгляды Save the Children (Спасем детей) и правительства Швеции (SIDA).

Комплексное сексуальное образование не сексуализирует детей, а учит их безопасности: ОО "Дівчата" представила результаты исследования "Оценка потребностей во внедрении комплексного сексуального образования среди подростков в Украине" на общенациональном форуме "Безопасное взросление для детей и молодежи в Украине" в Киеве 23 сентября.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Одним из ключевых выводов исследования стало опровержение распространенного стереотипа: комплексное сексуальное образование (КСО) не является фактором сексуализации детей. Наоборот – это инструмент формирования личностной зрелости, который учит подростков лучше понимать себя, уважать собственные и чужие границы, распознавать угрозы, строить безопасные отношения и своевременно обращаться за профессиональной помощью.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

"Картина, которую мы увидели, очень конкретна. Например, в одной из школ, где мы проводили фокус-группу, – 1500 учеников и всего один школьный психолог на всех. Это не единичный случай, а системная проблема: у подростков есть потребность в информации, родители часто готовы ее поддержать, если понимают содержание программы, а вот школы – ни кадрово, ни методически пока не готовы ее удовлетворить. Именно на этих пробелах и должны основываться решения, а не на страхах или стереотипах", – отметила Юлия Спориш, основательница и директор ОО "Дівчата".

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

На форуме также было представлено исследование Info Sapiens "Оценка уровня осведомленности и отношения к комплексному сексуальному образованию (КСО), потребности и ожидания относительно его внедрения в учебных заведениях".

Результаты обоих исследований легли в основу последующих панельных дискуссий с участием представителей Министерства образования и науки Украины, Министерства молодежи и спорта, народных депутатов, международных организаций, образовательного и научного сообщества, СМИ, родителей и подростков.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Говорили о государственной политике и межведомственной синергии, институциональной готовности и методической базе образовательных учреждений, роли семьи и СМИ в создании безопасной среды, а также о практическом опыте внедрения факультативного курса по безопасному взрослению в школах.

"Подростки хотят говорить в школе о безопасности, личных границах и репродуктивном здоровье. И здесь нам, взрослым (родителям и учителям), важно не делать вид, что этих тем не существует, а честно и понятно отвечать на вопросы детей и объяснять, где они могут получить помощь", – отметил Артур Пройдаков, исполнительный директор образовательного фонда "МрийДій", один из десяти лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize 2023.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Общенациональный форум засвидетельствовал переход от отдельных инициатив к единой государственной системе защиты детей, в которой комплексное половое воспитание (КПВ) и программа "Безопасное взросление" признаны базовым доказательным стандартом безопасности и противодействия гендерно обусловленному и цифровому насилию во время войны.

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Загальнонаціональний форум «... Источник: ГО «Дівчата» Развернуть

Главным результатом мероприятия стало принятие резолюции, объединяющей усилия парламентариев, МОН Украины, Минмолодежи и спорта, НАПН, педагогов, родителей, детей, СМИ и общественного сектора с целью создания безопасной среды для каждого ребенка в Украине. На практике это означает переход от единичных инициатив к системной работе: курс "Безопасное взросление" для 3–4 классов уже имеет гриф МОН "Одобрено для использования в образовательном процессе", а резолюция закладывает основу для распространения этого стандарта на другие классы и внедрения КСО в школах системно, а не выборочно.

Ознакомиться с полным отчетом с подробными результатами и методологией можно по ссылке.

Исследование и общенациональный форум проведены ОО "Девочки" совместно с международной гуманитарной организацией Save the Children (Спасем детей) при финансовой поддержке правительства Швеции (SIDA). Содержание материала является исключительной ответственностью ОО "Дівчата" и не обязательно отражает взгляды Save the Children ("Спасем детей") и правительства Швеции (SIDA).