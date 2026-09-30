Это может удивить: названы пять повседневных факторов, снижающих уровень IQ

Некоторые привычные повседневные занятия могут негативно влиять на концентрацию, память и другие когнитивные функции. Среди факторов, которые связывают с ухудшением умственной работоспособности, называют многозадачность, длительный стресс и чрезмерное времяпрепровождение за рулем.

В этот список также вошли длительный малоподвижный отдых в жару и рацион с большим количеством жирной и сладкой пищи. Об этих факторах говорится в материале Оfeminin.

Многозадачность

Выполнение нескольких дел одновременно может казаться способом успеть больше, однако мозг не справляется с таким режимом так эффективно, как может показаться. Нейробиолог Массачусетского технологического института Эрл Миллер отмечает, что люди на самом деле не выполняют несколько сложных задач одновременно, а быстро переключают внимание между ними. Это снижает продуктивность, увеличивает количество ошибок и мешает творческому мышлению.

В данном материале отмечается, что длительная привычка к многозадачности может негативно влиять и на показатели IQ. Поэтому вместо постоянного переключения между делами рекомендуется сосредоточиваться на одной важной задаче.

Длительный стресс

Стресс может временно ухудшать способность человека концентрироваться и рационально мыслить. Длительное воздействие стресса, согласно приведенным в материале данным, может иметь более серьезные последствия для работы мозга.

В частности, исследование, опубликованное в журнале Neurology, связывало длительный стресс с уменьшением объема мозга. В материале также отмечается, что такое влияние может быть сильнее у женщин.

Названо п'ять повсякденних ф... Источник: pixabay Развернуть

Длительное вождение

Еще одним фактором называют длительное пребывание за рулем. Исследование, проведенное с участием ученых Лестерского университета, показало связь между длительным вождением и показателями интеллектуальных способностей.

Речь идет о людях, которые проводили за рулем более двух-трех часов в день. У них показатели интеллекта в начале исследования были ниже, а в течение следующих пяти лет снижались быстрее, чем у людей, которые мало или вообще не водили. Среди возможных объяснений исследователи называли усталость и стресс от длительного вождения автомобиля.

Отдых в тропиках

Пляжный отдых вряд ли кажется фактором, способным негативно влиять на интеллект. Однако в материале отмечается, что определенную роль могут играть сразу несколько обстоятельств: стресс во время путешествия, необходимость планировать поездку и поиск информации о месте отдыха.

Отдельно упоминается длительное пребывание без физической активности. По словам профессора Зигфрида Лерля из Эрлангенского университета в Германии, малоподвижность может уменьшать количество кислорода, поступающего в мозг. Дополнительным фактором в жарком климате может быть обезвоживание.

Жирно-сладкая диета

Рацион с большим количеством продуктов, богатых сахаром и жирами, может негативно влиять не только на физическое состояние организма, но и на когнитивные функции. В материале говорится о том, что регулярное переедание фастфуда и сильно обработанных продуктов может быть связано с замедлением мышления, ухудшением памяти и концентрации.

Также такой рацион связывают со снижением мотивации и повышенной утомляемостью. В то же время периодическое употребление сладкой или жирной пищи само по себе не рассматривается как проблема – речь идет прежде всего о регулярном рационе, в котором такие продукты преобладают.

Как сообщал OBOZ.UA, психологи определили три хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ. В этот список вошли увлечения, стимулирующие когнитивные процессы и способствующие развитию навыков, необходимых для эффективного мышления.