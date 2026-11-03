Это часть психологического террора: Порошенко рассказал о взломе "Воздушной тревоги" и предостерег союзников от российских гибридных атак

Россия взломала систему оповещения о воздушных угрозах в Украине, чтобы посеять панику. Это должно стать уроком для Запада, который недооценивает гибридные тактики Кремля.

Об этом Петр Порошенко рассказал в эфире телеканала Sky News. Он призвал союзников усиливать санкции и укреплять оборонное сотрудничество с Украиной.

"Украина пытается противостоять российской гибридной войне. Мы атакуем военную сеть, которая информирует вооруженные силы рф об активности украинских сил, наносящих удары по законным целям: нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, производящим ракеты и дроны против Украины. Это законные действия. россия же, наоборот, пытается подорвать и взломать систему, которая информирует гражданское население о предстоящих атаках ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет против мирных граждан. Это часть психологического террора российской федерации и инструмент гибридной войны. Их цель – посеять панику, будто россия наносит ядерный удар по Киеву. Мы ни в коем случае не должны позволять сеять панику; мы используем все информационные ресурсы, разъясняя, что эти попытки запугивания рф тщетны", – отмечает лидер оппозиции.

"Это очень грязная игра россии. И это важный урок, который Запад должен усвоить относительно возможных будущих действий россии против европейских стран, Великобритании и, возможно, США. Пожалуйста, внимательно изучайте украинский опыт. Мы готовы делиться знаниями о российской тактике. Совместное противодействие российским гибридным методам непременно укрепит наше единство, а безопасность – сделает намного эффективнее. Мы действуем вместе и вместе обязательно победим", – убежден Порошенко.

Пятый Президент также поблагодарил британский телеканал за разоблачение российских оккупационных войск, которые под предлогом гуманитарной операции в Олешках перегруппировали свои силы.

"Я хочу поблагодарить телеканал Sky News за распространение информации о том, что происходило в Олешках до перемирия и сейчас. Россия, абсолютно нарушая правила войны, использовала прекращение огня для укрепления своих позиций, перегруппировки и ротации войск, которые были заблокированы украинской морской пехотой. Кстати, мои поздравления 34-й бригаде морской пехоты Украины. Мой фонд занимается этой бригадой, и они отлично работают в Херсонской области", – сказал Порошенко.

"Но, несмотря на все эти факты, я считаю, что инициатива Мелании Трамп, которую эффективно реализовала украинская гуманитарная миссия, помогла нам спасти почти 800 человек из катастрофических условий. Это был геноцид со стороны российских войск – убийство мирных украинцев без возможности получить пищу, воду или путь для эвакуации. Я искренне приветствую эти события, несмотря на то, что Россия использовала это против Вооруженных Сил Украины", – сказал Петр Порошенко.

"В целом Россия не имеет никаких шансов добиться успеха на линии фронта. Вместо этого они атакуют украинские города, включая Киев. Прямо сейчас, пока мы выходим в прямой эфир Sky News, у нас тревога из-за восьми реактивных ударных беспилотников Шахед. Я хочу показать вам экран, где видны восемь Шахедов, которые находятся очень близко к центру Киева. Киев сейчас остается без электричества более 18 часов, воздушная тревога продолжается, воды нет. В этой комнате мы сейчас работаем от генератора", – рассказал Порошенко.

"Цель Путина – атаковать гражданских, бить по невинным жертвам и парализовать нашу волю к защите и сохранению Украины. Но я хочу сказать: это совершенно бесполезно. Украина сильна. Мы делаем все возможное, чтобы Украина была единой вместе с нашими партнерами по НАТО и Великобританией. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить британское правительство за чрезвычайно эффективное сотрудничество с Вооруженными силами и народом Украины", – сказал пятый президент.

"Несколько дней назад я представил свой мирный план из шести пунктов. И среди этих шести пунктов, помимо усиления ВСУ и нашего права атаковать легитимные военные цели в России, жизненно важным является вопрос санкций – чтобы побудить Путина остановить войну и лишить его финансирования этой войны. Наше сотрудничество в этой сфере критически важно для Украины, безопасности Европы и всего мира", – сказал Петр Порошенко.