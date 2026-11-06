Это было государство в государстве: как Трепак разгромил херсонскую мафию

Тогдашний заместитель Генпрокурора Виктор Трепак вместе с 79-й бригадой сыграл решающую роль в операциях 2020 года против криминальных группировок в Херсонской области, которые действовали в регионе в 2018–2020 гг. при содействии отдельных политиков и правоохранителей.

Об этом пишет главный редактор херсонского издания МОСТ Сергей Никитенко, описывая эту криминогенную систему как "государство в государстве".

Журналист вспомнил эти события в своей публикации в Facebook после обнародования материалов НАБУ и САП по делу "Карфаген". Он провел параллель между разоблачениями антикоррупционных органов и ситуацией, которую наблюдал в Херсонской области: нападениями на людей, поджогами автомобилей, угрозами судьям и адвокатам, а также рейдерскими захватами.

В 2020 году Трепак приехал в Херсон со своей командой. Они изучали материалы дел и общались с потерпевшими, следователями и свидетелями. Один из коллег Трепака, как пересказывает Никитенко, так отреагировал на услышанное: "Я видел всякое. Девяностые, бандитизм нулевых. Но то, что я вижу в Херсоне, – это же пиздец!"

20 января 2020 года в Херсон, по словам журналиста, незаметно вошла 79-я бригада. Военные установили блокпосты, заблокировали полицейские участки и сопровождали группы правоохранителей во время обысков в Херсоне, Олешках и Новой Каховке.

Никитенко связывает операцию с расследованием убийства Екатерины Гандзюк. Параллельно правоохранители задерживали подозреваемых в поджогах леса и расхищении бюджетных средств.

"Думаю, 79-я и Трепак сыграли тогда решающую роль и хотя бы попытались вернуть признаки государственности на Херсонщину", – подвел итог Никитенко.

В 2019-2020 гг. Виктор Трепак был заместителем Генпрокурора . Под его руководством в ГПУ работал департамент, который занимался, в частности, расследованием дела Екатерины Гандзюк и деятельности преступной организации в Херсонской области.

По сообщению Офиса Генпрокурора , 20 января 2020 года правоохранители провели в Херсонской области спецоперацию для пресечения деятельности преступной организации, причастной к насилию и поджогам имущества. Девяти людям объявили подозрения, провели более 30 обысков и изъяли оружие.