Блог | Продолжаются тяжелые бои: военным на фронте и в госпитале нужна помощь

Люди, поделитесь этим постом! Это же несложно?!

Очень просим о помощи!!

На фронте продолжаются ожесточенные бои, вражеские войска без устали штурмуют и пытаются уничтожить украинские города и поселки.

Помощь военным ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Далее текст на языке оригинала.

Внаслідок запеклих боїв багато загиблих бійців та важкопоранених.

Потрібна допомога.

В шпиталі кожного дня привозять важкопоранених бійців з фронту, без ног, без рук, з жахливими опіками та з іншими страшними пораненнями.

Не вистачає цивільного одягу.

Замовила 100 штанів та сотню футболок

Замовила кофти флісові, але це дуже замало.

Поранених багато.

Розділимо на 2-3 шпиталі.

Дуже прошу допомогти викупити це все.

Ще дуже потрібна допомога на фронт:

– Дві зарядні станції;

– 3 старлінка та два генератори.

Будемо вдячні за кожну гривню!

Купила і все вже іде на фронт:

– Дві зарядні станції – 80000 грн та 39050 грн

– Чотири старлінка – разом – 79300 грн

– Генератор – 30000 грн

– Дрон Мавік 4про – 2460 евро

– Рація 28300 грн.

Дякуємо кожному за допомогу!

Помощь военным ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват – 5168752017223390

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253

4441111445008646 Монобанк

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой

Помощь военнослужащим ВСУ. Источник: Facebook Натальи Юсуповой