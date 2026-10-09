Блог
Продолжаются тяжелые бои: военным на фронте и в госпитале нужна помощь
Госпиталь.
Источник: Коллаж OBOZ.UA/ Фейсбук Натальи Юсуповой
Люди, поделитесь этим постом! Это же несложно?!
Очень просим о помощи!!
На фронте продолжаются ожесточенные бои, вражеские войска без устали штурмуют и пытаются уничтожить украинские города и поселки.
Помощь военным ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Далее текст на языке оригинала.
Внаслідок запеклих боїв багато загиблих бійців та важкопоранених.
Потрібна допомога.
В шпиталі кожного дня привозять важкопоранених бійців з фронту, без ног, без рук, з жахливими опіками та з іншими страшними пораненнями.
Не вистачає цивільного одягу.
Замовила 100 штанів та сотню футболок
Замовила кофти флісові, але це дуже замало.
Поранених багато.
Розділимо на 2-3 шпиталі.
Дуже прошу допомогти викупити це все.
Ще дуже потрібна допомога на фронт:
– Дві зарядні станції;
– 3 старлінка та два генератори.
Будемо вдячні за кожну гривню!
Купила і все вже іде на фронт:
– Дві зарядні станції – 80000 грн та 39050 грн
– Чотири старлінка – разом – 79300 грн
– Генератор – 30000 грн
– Дрон Мавік 4про – 2460 евро
– Рація 28300 грн.
Дякуємо кожному за допомогу!
Помощь военным ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват – 5168752017223390
Посилання на Банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки:
5375 4112 0025 4253
4441111445008646 Монобанк
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Помощь военнослужащим ВСУ.
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!