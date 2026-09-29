Треугольник доступности: как бизнес, общество и государство могут создать безбарьерную среду

Безбарьерность в Украине окончательно вышла за рамки социальных инициатив. Сознательный бизнес видит в ней способ удержать сотрудников и клиентов, громады – возможность повысить качество жизни, а государство – доступность услуг. Почему формальные решения больше не являются эффективными и как ведущие украинские компании, в частности Ощадбанк, строят новую систему безбарьерности – читайте в материале.

От формальных пандусов к реальной доступности

Проблема безбарьерности долгое время воспринималась как чисто инфраструктурная задача: построить пандус, установить лифт или понизить бордюр. Однако сам по себе пандус не гарантирует комфорта, если человек не может им воспользоваться или спотыкается из-за барьера на следующем этапе клиентского пути.

Об этом говорили участники III ежегодного форума "Моя безбарьерность. Извлеченные уроки", который был инициирован и организован Ощадбанком при поддержке Visa в рамках инициативы Первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров". Мероприятие собрало около 400 представителей государства, бизнеса, общественности, ветеранского сообщества и гражданского сектора.

Участники форума сошлись во мнении, что доступность следует оценивать не по количеству построенных объектов, а по конкретному результату.

Перша леді Олена Зеленська Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Как отметила Первая леди Елена Зеленская всвоем обращении к участникам форума, начинать следует с разговора:

"Кто-то скажет: что изменится от того, будем ли мы говорить "инвалид" или "человек с инвалидностью"? Отвечу: кое-что важное – человек наконец займет первое место. И в нашей речи, и в наших действиях.

И это касается не только детей в школе. На любом уровне – в государстве, в громаде, в компании – именно речь показывает, кого мы ставим на первое место. В первую очередь – человек. Именно в этом и заключается достоинство. И наше собственное тоже".

Изменения начинаются с отношения, однако они обязательно должны подкрепляться практическими решениями.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн добавляет, что реальная доступность охватывает весь опыт человека – от первого контакта до получения услуги:

"Безбарьерность начинается не с пандуса и не с адаптированной услуги. Она начинается с отношения к человеку – с того, как мы обращаемся друг к другу, какие слова используем и видим ли перед собой прежде всего человека, а не его инвалидность, возраст или другие особенности. Но отношение должно подкрепляться конкретными решениями".

Заступник голови правління О... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Синергия трех секторов: от деклараций к практике

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Инна Солодка заявляет, что сегодня в Украине на государственном уровне по-прежнему существует проблема фрагментарности предоставления услуг, но от этого нужно отходить.

"Мы пересматриваем саму философию того, как должна предоставляться услуга, поскольку сегодня человеку важно быть услышанным и своевременно получить услугу. На сегодняшний день проблемой является фрагментарность предоставления услуг. Человек должен меньше сталкиваться с бюрократией, когда он приходит, чтобы получить одну-единственную услугу, а все государственные органы должны действовать согласованно. То есть услуга кейс-менеджмента", – сказала Солодка на III ежегодном форуме "Моя безбарьерность. Извлеченные уроки", организованном Ощадбанком.

Заступниця керівника Офісу п... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Елена Ковальская отметила, что в целом задача государства – формировать правильное восприятие безбарьерности и инклюзии в обществе.

"Если это будет сформировано, и у каждого бизнесмена, чиновника, учителя, ректора загорится "красная лампочка" с вопросом: "А я подумал об инклюзивности?", тогда все инициативы – государственные, частные и так далее – будут реализовываться органично, и это станет нормой нашей жизни", – считает заместитель руководителя ОПУ.

Для громад безбарьерность также представляет собой серьезный вызов.

"Внедрение безбарьерности – сложный процесс, ведь он является новым для громад. В нем есть несколько составляющих. Первая – финансовая. Во время войны громады несут несколько непривычную для них нагрузку – расходы на поддержку ВСУ, планы устойчивости, другие программы социальной направленности, в частности обеспечение безбарьерности. Это одна составляющая. Другая – объяснять жителям громад важность этого", – констатирует мэр города Сарны Руслан Серпенинов.

Гості заходу Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

"В органах местного самоуправления тема внедрения безбарьерности, очевидно, сталкивается со своими барьерами. Они совершенно разные. В основном речь идет о физических барьерах, о том, что нужно изменить в пространстве. Их непросто устранить. Это один из самых длительных и дорогостоящих процессов. Недостаточно просто иметь средства или принятое решение в сессионном зале. Недостаточно просто иметь проект. Очень важно, чтобы после реализации он не имел статуса псевдодоступности и псевдобезбарьерности", – отмечает секретарь Полтавского городского совета, и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.

Заместитель министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Наталья Козловская в своем выступлении на форуме отметила, что для громад министерство инициирует проект "Движение без барьеров", который должен на территории населенных пунктов сформировать комплексное видение того, каким образом среда должна стать такой, чтобы отражать подход: достоинство, самостоятельность, включенность.

"Как с использованием этих трех принципов необходимо сформировать план действий на местном уровне, каким образом громады должны начать менять философию адаптации того советского наследия, которое нам досталось, для того, чтобы услугами можно было воспользоваться. И мы увидели, что на уровне органов местного самоуправления также есть нюансы. Не все воспринимают безбарьерность как безбарьерность. Для кого-то это пандус", – отметила она.

Загальне, одна з панелей Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Что касается бизнеса и финансов, то для компаний безбарьерность перестает быть просто пунктом в отчетах о корпоративной социальной ответственности. Сегодняшняя реальность переводит этот вопрос в прагматическую плоскость: каждый барьер – это потерянный клиент или непривлеченный специалист.

Безбарьерное пространство и сервис перестают быть привилегией или базовой уступкой – они становятся необходимым условием для устойчивости страны и качественной жизни каждого гражданина.

Число людей, нуждающихся в беспрепятственном доступе, постоянно растет.

Голова правління Ощадбанку Ю... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

"По оценкам правительства, каждый пятый украинец после окончания войны либо получит статус ветерана, либо станет членом семьи ветерана. И это лишь одна из причин, по которой внедрение безбарьерности должно стать единственным приемлемым стандартом предоставления услуг", – констатирует председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Председатель наблюдательного совета Ощадбанка Владимир Лавренчук отметил, что инклюзивность перестала быть инструментом конкурентного преимущества и превратилась в базовую норму и стандарт предоставления услуг на украинском финансовом рынке.

"Моя точка зрения и глубокое убеждение заключаются в том, что инклюзивность не является фактором, связанным с конкурентоспособностью или с конкуренцией как таковой. Инклюзивность уже является нормой или базовым стандартом, без которого сегодня трудно и не нужно представлять себе банковский сервис и вообще услуги, особенно в Украине".

Членкиня правління Ощадбанку... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

И банк уже реализует проекты, ориентированные на этих потребителей, в частности на предпринимателей.

"Мы в Ощадбанке уже внедрили четыре решения, которые помогают обеспечить безбарьерность для предпринимателей. Это финансирование и поддержка ветеранского бизнеса, поддержка и развитие женского бизнеса, финансирование прифронтовых территорий, каждый пятый выданный кредит микро-, малому и среднему бизнесу и, наконец, цифровизация предоставления услуг", – отмечает член правления Ощадбанка, ответственная за ММСБ Наталья Буткова-Витвицкая.

В свою очередь, председатель Национального банка Украины Андрей Пишный сообщил, что НБУ готовит целостную Стратегию развития финансовой инклюзии, которая превратит лучшие практики в единые обязательные стандарты и будет стимулировать создание доступной каждому финансовой системы:

Голова Національного банку У... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

"Мы работаем над Стратегией развития финансовой инклюзии, которая должна объединить наработанные решения в целостную долгосрочную политику – с четкими целями, измеримыми показателями, определенной ответственностью и регулярным мониторингом. Лучшие практики должны становиться стандартами, а стандарты – частью правил. Так мы строим финансовую систему, доступность которой для каждого не будет зависеть от обстоятельств", – отметил Андрей Пышный.

Справка:

По оценкам Министерства по делам ветеранов, после завершения активных боевых действий и демобилизации ветеранское сообщество (включая членов семей) составит 15–18% всего потенциального потребительского рынка Украины (если рассчитать по текущей численности населения Украины).

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на начало 2026 года количество зарегистрированных лиц с инвалидностью в Украине превысило 3 миллиона. Это примерно 10% всего населения страны.

Панель з бізнесом Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Одним из результатов форума стало решение о том, что Ощадбанк и Европейская бизнес-ассоциация создадут совместный комитет по безбарьерности. Новая площадка должна объединить бизнес для выработки практических решений. Речь идет не только об отдельных корпоративных практиках, но и о возможности распространить новые подходы на целые отрасли экономики.

Частью его работы станет разработка поправок к законам и представление государству предложений по новым законам, а также налоговым и экономическим стимулам.

Еще одно направление – распространение практического опыта: как сделать сайты, приложения, магазины и офисы доступными для всех.

Культура поширюється не чере... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Здесь пригодится уже имеющийся опыт Ощадбанка.

"Невозможно обеспечить безбарьерность в отдельном банке или организации. Речь всегда идет о взаимодействии. Именно экосистема партнерств движет нас к преодолению барьеров. Ощадбанк системно развивает безбарьерность в финансовом секторе – от доступности сервисов до изменения подходов и корпоративной культуры. В то же время мы уже делимся этим опытом с громадами по всей Украине", – рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

"Именно такой практический опыт, как опыт "Ощадбанка", имеет особую ценность. Когда организация не только внедряет принципы безбарьерности в своей работе, но и открыто делится ими, она помогает другим проходить этот путь быстрее. Культура распространяется не через наставления, а через личный пример", – отметила советник-уполномоченный президента по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина.

Радниця-уповноважена президе... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Ни один из секторов не способен в одиночку создать безбарьерную среду. Государство формирует нормативную базу и стратегические ориентиры, громады отвечают за физическую доступность местной инфраструктуры и транспорта, а бизнес воплощает эти принципы в повседневной модели обслуживания и корпоративной культуре.

Безбарьерность станет устоявшейся нормой в нашем обществе только тогда, когда за нее будут отвечать все заинтересованные стороны – и государство, и громады, и гражданское общество, и бизнес. При этом в синергии и посредством постоянного обмена мнениями и опытом.

Для цього Ощадбанк у партнер... Источник: пресслужба форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" Развернуть

Для этого Ощадбанк в партнерстве с Visa организует и проводит ежегодные форумы "Моя безбарьерность".

"Мы последовательно поддерживаем партнерства, которые помогают укоренять принципы безбарьерности в Украине. Одним из таких партнеров является Ощадбанк, с которым нас объединяют инклюзивные ценности и многолетнее сотрудничество. Наш совместный форум уже третий год подряд подтверждает статус ключевой площадки для обмена опытом по созданию безбарьерной среды и претворению наработанных принципов в реальные изменения", – отметила Татьяна Черная, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине.