Нужно всего 5 секунд: что сделать, чтобы спатифилум лучше цвел

Спатифиллум считается довольно неприхотливым в уходе комнатным растением. Ключ к его успешному выращиванию — правильно организованный полив. Но порой "женское счастье", как еще называют это зеленое украшение дома, может делать длительные перерывы в цветении.

Если ваше растение "забастовало", вам стоит убедиться, что оно получает надлежащий уход. Однако в октябре едва ли не самой большой проблемой становится освещение, а точнее его недостаток. Как сделать так, чтобы осень не стала препятствием для цветения растения, рассказало издание Express.

Спатифилумы часто выбирают за их способность выдерживать тень, однако в таких условиях растение просто выживает. Для полноценного развития это отнюдь не идеальная среда. Чтобы спатифилум давал больше цветов, эксперты советуют переставить горшок туда, где он будет получать как можно больше непрямого солнечного света.

Один из решающих факторов — это правильно подобранное место в доме. Оно должно быть не только красивым в интерьере, но и обеспечивать растению достаточно солнца и влажности. Это может быть уголок у окон, выходящих на восток или запад.

Однако не ставьте вазон слишком близко к стеклу, ведь сквозняки и сухое тепло от батарей могут навредить растению и вызвать увядание. Лучшее место для спатифиллума, по мнению опрошенных экспертов, — это теплая и влажная, но при этом достаточно освещенная кухня.

Выберите для спатифилума хор... Источник: Pexels Развернуть

Сколько света нужно спатифиллуму

Спатифиллум прекрасно себя чувствует при достаточном (от умеренного до высокого) количестве яркого, но мягкого рассеянного света. Хотя растение умеет адаптироваться к различным условиям, наиболее пышно оно растет именно под рассеянными солнечными лучами.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей, ведь они могут выжечь листья. По словам экспертов по уходу за растениями, соблюдение этого баланса гарантирует интенсивный здоровый рост и стимулирует появление тех самых изысканных белых цветов, за которые так ценят спатифилум.

Как понять, что спатифилуму хватает света

Определить, получает ли ваш спатифилум достаточное количество света, очень важно для его благополучия. Здоровое растение имеет насыщенно-зеленые листья, привлекательные цветы и крепкие стебли, выглядит свежим и полным сил. При оптимальных условиях вазон будет регулярно радовать вас элегантными белыми соцветиями, которые являются его главным украшением.

Вредит ли спатифиллуму прямой солнечный свет

Спатифилумы совершенно не приспособлены к открытым солнечным лучам. Даже несмотря на любовь к яркому рассеянному свету, прямой солнечный свет может оказаться для них губительным. Избыток ультрафиолета приводит к ожогам на листьях, оставляя неэстетичные коричневые пятна и вызывая стресс у растения. Коричневые пятна на листьях спатифилума — это также верный признак того, что вазон "перегрелся" на солнце.

Как реанимировать спатифилум после солнечного ожога

Чтобы восстановить спатифилум, пострадавший от избытка солнца, прежде всего переставьте его в затененное место с мягким рассеянным светом. После этого аккуратно срежьте все поврежденные и обожженные листья, чтобы растение направило силы на формирование новой здоровой зелени. Меняйте расположение вазона постепенно, чтобы избежать шока, и обеспечьте регулярный, стабильный полив для скорейшего выздоровления.

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