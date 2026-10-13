Терехов категорически против повышения налогов и замораживания социальных выплат: это подрывает социальную стабильность

Замораживание социальных выплат в период войны и экономического кризиса категорически недопустимо. Вместо этого государство должно снизить налоги на продукты питания и товары первой необходимости.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина.

"Я категорически не согласен с политиками и экспертами, которые сейчас предлагают заморозить социальные выплаты. Они призывают повышать налоги для украинских семей, усиливать налоговое и административное давление на индивидуальных предпринимателей. Такие идеи разрушают общественный договор, подрывают социальную стабильность, а значит, и устойчивость украинского общества перед лицом агрессора", – сказал Терехов.

Он добавил, что даже успешные европейские страны, такие как Франция или Италия, имеют низкие цены на основные продукты питания.

"Сейчас, в Украине, когда цены неуклонно растут, а людям нужно подготовиться к тяжелой зиме, снижение налогов на основные продукты питания, лекарства, временное снижение НДС на бытовые электроприборы – это абсолютная необходимость", – подчеркнул Терехов.

Как отметил глава АПМГ, очень важно, что проблема борьбы с бедностью сейчас стала активно обсуждаться в медиа и экспертной среде. По его словам, в нынешних условиях враг пытается наносить удары сразу с двух сторон: по фронту и тылу, поэтому поддержка армии и поддержка граждан – это два четких приоритета государства.

"Мы должны понимать, что цель врага – сделать жизнь людей в Украине невыносимой", – отметил Терехов, добавив, что в этом и заключается цель россиян – вытолкнуть обедневшие украинские семьи за границу.

Соответственно, подчеркнул он, акцент на социальной ответственности государства отнюдь не является "популизмом", как утверждают его критики. Напротив – это вопрос будущего Украины как таковой.

"Нельзя просто разводить руками и говорить, что ресурсов нет. На самом деле ресурсы есть. Это триллион гривен в "тени", которые сейчас идут на обогащение отдельных ловких дельцов. Ресурс – это прекращение неэффективных расходов, усиление контроля и отчетности при реализации государственных проектов. С этим ресурсом нужно работать. Мобилизовать его, чтобы помочь людям", – отметил Игорь Терехов.