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Денис Казанский

Журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Новости. Общество / Мнения
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Так выглядит оккупация: в Мариуполе россияне выгоняют местных жителей из квартир

В Мариуполе россияне отбираю...

Источник: Скриншоты из видео

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В Мариуполе продолжается "отжим" квартир. Происходит все довольно примитивно – недвижимость просто меняет владельцев в российском реестре. После чего приходит бородатый чеченский дядя и говорит законным владельцам, что их украинские документы – больше "не документы".

Далее текст на языке оригинала.

Процес добре ілюструє діалог, зафіксований на відео. Збережемо його для історії.

Родичка власників квартири показує українські документи, однак рейдери з неї тільки сміються. Показово, що в ході розмови жінка згадує, що дачу в неї також віджали. Люди "тієї ж національності", що й бородатий дядя, вивезли все.

Багато людей, які чекали на Росію, думали, що коли вона прийде, зміняться тільки прапори, та ще й підвищать зарплати та пенсії. Але реальність виявилася іншою – росіяни тепер викидають місцевих мешканців із їхніх квартир. Вселяються силою, змінюють замки та живуть на місці вигнаних маріупольців.

Так виглядає не визволення. Такий вигляд має окупація.

Так выглядит оккупация: в Ма...

Источник: Скриншот

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