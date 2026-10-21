Так поступали все хозяйки: странные бытовые привычки времен СССР

Во времена СССР хозяйственных товаров катастрофически не хватало. Именно поэтому люди придумывали бытовые лайфхаки, которые сейчас вызывают лишь удивление.

Скажем, можете ли вы представить, зачем в ручку крышки от кастрюли засовывать пробку от вина? Или искать длинный волос под цвет своих колготок? OBOZ.UA подробно рассказывает о странных бытовых привычках советских времен, которые, к счастью, остались в прошлом.

Стирать полиэтиленовые пакеты

Полиэтиленовые пакеты в советское время были не обычным предметом, который можно взять в любом магазине, а настоящей редкостью. Поэтому их берегли и старались использовать как можно дольше. Эту, по сути, одноразовую вещь можно было постирать вручную с мылом, высушить и снова убрать в ящик или шкафчик до того момента, когда в ней возникнет необходимость. Особенно берегли пакеты с красивыми рисунками или надписями, которые привозили из-за границы или доставали у фарцовщиков. Они могли служить годами, переходить из рук в руки и использоваться для самых разнообразных нужд.

Зашивать колготки волосами

Не меньшим дефицитом в СССР были и капроновые колготки. Цены на них были заоблачными, поэтому даже небольшая зацепка могла стать настоящей неприятностью. Чтобы не выбрасывать вещь, женщины пытались ее спасти. Поскольку обычные нитки для колготок были слишком толстыми, их штопали с помощью человеческих волос. Волос продевали через поврежденное место с помощью иглы. Конечно, такой ремонт требовал немалой ловкости, а результат не всегда был незаметным. Тем не менее, это позволяло спасти предмет гардероба, который считался ценностью, а не расходным материалом, как сейчас.

Использование газет для самых разнообразных нужд

Газета в советском доме была настоящим универсальным средством ведения хозяйства. Ими застилали полки и ящики, перекладывали вещи при хранении, накрывали поверхности во время ремонта и покраски. Газетную бумагу также использовали для мытья окон, упаковки продуктов и даже заменяли ею смеси под наклеивание обоев при ремонте. А еще из газет делали дезодоранты для холодильников и подкладывали их в мокрую обувь, чтобы впитать влагу. И этот перечень далеко не полный.

Хранить лук в чулках

Старые капроновые чулки не спешили выбрасывать даже тогда, когда они уже были непригодны для ремонта. Им находили применение на кухне: в них хранили лук и чеснок. Луковицы укладывали по одной, а между ними завязывали узелки, чтобы овощи не соприкасались друг с другом. Это позволяло дольше сохранять лук свежим и удобно доставать его при необходимости. Подвешенные в кладовой или на кухне чулки обеспечивали циркуляцию воздуха, и луковицы не загнивали и не портились.

Разбавляет мыло

Когда кусочек хозяйственного или туалетного мыла становился совсем маленьким, его не выбрасывали. Остатки собирали, размачивали в воде и превращали в жидкую мыльную смесь. Самодельный мыльный раствор использовали для стирки, мытья различных поверхностей или других хозяйственных нужд. Такая привычка помогала экономить и не тратить зря даже самые маленькие остатки.

Вставлять винные пробки в крышки кастрюль и сковородок

В отличие от металлической крышки советской кастрюли, не имевшей никакой специальной защиты, винная пробка не нагревалась при приготовлении пищи. Поэтому в СССР часто можно было увидеть на кухнях кастрюли и сковородки, в ручки которых были вставлены кусочки пробки. Это позволяло во время приготовления пищи поднимать крышку, не обжигая пальцы. Бакелитовые ручки на посуде появились уже ближе к концу советской эпохи.

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