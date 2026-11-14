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"Систематически пьянствовал и срывал явки": как Остап Вишня саботировал сотрудничество с советскими спецслужбами. Архивные документы

Ольга Ганюкова

За год до смерти его полност...

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Украинский писатель Остап Вишня, настоящее имя которого Павел Губенко, после возвращения из советских лагерей оказался под наблюдением спецслужб СССР. В 1943 году его завербовали под псевдонимом "018", рассчитывая получать информацию об украинской интеллигенции и националистическом подполье.

Однако писатель фактически не сотрудничал с советскими органами, а встречи с кураторами сводил к пустым разговорам. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы СБУ.

Как Остап Вишня стал агентом "018"

После десяти лет северных лагерей, откуда он вышел в конце 1943 года, истощенного и тяжело больного писателя завербовали советские спецслужбы. Чекисты рассчитывали, что пережитые репрессии сделают его послушным информатором в среде украинской интеллигенции.

Однако их ожидания не оправдались. В архивных материалах советские спецслужбы дали агенту "018" отрицательную характеристику.

"С органами МГБ фактически не работал, разработкой украинских националистов из своих связей не занимался, вел себя с нашими органами как двурушник... систематически пьянствовал, из-за чего срывал явки", – говорится в заключении чекистов.

В конце концов писателя признали бесперспективным агентом, а его дело передали в архив.

Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Военный медик УНР и писатель, которого знала вся Украина

Павел Губенко родился 13 ноября 1889 года. В 1919 году он возглавлял медико-санитарное управление Министерства путей УНР. Во время освободительной борьбы попал в плен к большевикам и находился в заключении до 1921 года.

Писать начал под именем Павло Грунский, а уже в 1921 году взял псевдоним Остап Вишня. Работал в газете "Вісті ВУЦВК", был одним из создателей сатирического журнала "Червоний перець" и жил в харьковском доме "Слово".

Его юмористические произведения, которые писатель называл "улыбками", выходили тысячными тиражами. По народной популярности Остап Вишня уступал разве что Тарасу Шевченко.

Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Сфабрикованное дело и смертный приговор

В декабре 1933 года писателя арестовали. Его обвинили в подготовке покушения на партийного деятеля Павла Постышева. Под давлением Остап Вишня подписал признание по сфабрикованному делу.

В 1934 году смертный приговор ему заменили на десять лет лагерей Ухтпечлага.

По воспоминаниям современников, писателю удалось во второй раз избежать смерти во время лагерного террора 1937–1938 годов. Этап задержался из-за льда на реке Печоре. За это время сменилось руководство лагеря, а документы писателя потерялись.

Возвращение в Киев и реабилитация

В конце 1943 года Остап Вишня вышел на свободу. Позже он вернулся в Киев, где до конца жизни работал в редакционной коллегии журнала "Перец".

Писатель умер в 1956 году. За год до смерти его полностью реабилитировали.

Архивные материалы, раскрывающие подробности вербовки и сотрудничества Остапа Вишни с советскими спецслужбами, хранятся в Отраслевом государственном архиве СБУ (ф. 65, оп. 1, спр. С-966, т. 1, т. 2; ф. 60, оп. 1, спр. 29563).

Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Остап Вишня саботировал сотр...

Источник: facebook.com/archive.ssu

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Как сообщал OBOZ.UA, на 93-м году жизни умер украинский писатель и драматург Иосиф Струцюк. Поэт посвятил творчеству более полувека, написал десятки книг, собирал народные песни и создавал кинофильмы. Но художник не стремился к громкой славе и не гнался за литературными регалиями.

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