Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг: где ожидаются заморозки. Карта
В четверг, 15 октября, в нек...
Источник: Pexels
Развернуть
В четверг, 15 октября, в части областей Украины ожидается прохладная погода, местами возможны дожди. В то же время в большинстве северных и центральных областей ночью прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Там объявили желтый уровень опасности из-за заморозков, которые могут повлиять на растения и сельскохозяйственные культуры.
Какая будет погода в регионах Украины
В западных областях будет преобладать облачная погода, местами возможны небольшие дожди. Во Львове, Луцке и Ровно ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днём — от +9 до +11.
В Тернополе и Ивано-Франковске днем будет от +8 до +10 градусов, а в Ужгороде воздух прогреется до +11...+13 градусов.
На севере и в центре страны ночью температура в основном составит от +4 до +8 градусов, днем – от +8 до +14.
Прогноз погоды на 15 октября.
Источник: Скриншот
В Киеве прогнозируют +6...+8 градусов ночью и +10...+12 днем. В Полтаве возможен дождь, а температура в течение суток будет колебаться в пределах +8...+10 градусов.
В восточных областях местами ожидаются дожди. В Харькове ночью и днём прогнозируют +10...+12 градусов, в Днепре – +11...+13 ночью и +9...+11 днём. В Луганске воздух прогреется до +18...+20 градусов, а в Донецке – до +16...+18.
На юге Украины температура ночью составит преимущественно +9...+14 градусов , днем – от +10 до +16. В Одессе будет малооблачно, воздух прогреется до +13...+15 градусов. В Запорожье и Крыму возможны дожди.
Жёлтый уровень опасности из-за заморозков.
Источник: Скриншот
Напомним, что в Украине до конца недели будет постепенно холодать, а в большинстве областей будут периодически идти дожди. По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, с 15 октября на большинство регионов будет влиять циклон с Черного моря, который принесет небольшие и умеренные осадки и преимущественно облачную погоду.
Как писал OBOZ.UA, 13 октября снег покрыл вершину горы Пип Иван Черногорский в украинских Карпатах. По данным горных спасателей Прикарпатья, температура воздуха там опустилась до -4 градусов, а из-за облачности видимость была ограничена.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!