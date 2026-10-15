Синоптики уточнили прогноз на пятницу в Украине: где будет холоднее всего. Карта

В пятницу, 16 октября, в Украине сохранится заметная разница в температурах между регионами. Теплее всего будет на востоке страны, а прохладнее всего — на западе и севере.

Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр. Также ведомство опубликовало карту погоды на пятницу.

Прогноз погоды в Украине на... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

Какая будет погода в разных областях

В ночь на пятницу в большинстве регионов Украины ожидаются умеренные дожди, а на Левобережье местами – значительные. В Карпатах не исключен дождь с мокрым снегом. Днем на большей части юга осадков не прогнозируется.

Ночью на западе и в центральных областях ожидается +4…+8 градусов, на Полесье – +5…+10. На востоке будет теплее: +11…+14 градусов, а в Луганской и Донецкой областях – до +13…+15 градусов.

Днём на западе воздух прогреется до +8…+12 градусов, в центре – до +10…+14. На юге прогнозируют +12…+15 градусов.

Самая высокая дневная температура будет на востоке – от +14 до +19 градусов. В Луганской и Донецкой областях столбики термометров могут подняться до +20 градусов.

В Крыму ночью ожидается +10…+12 градусов, днём – +13…+15.

Какая будет погода на выходных

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине в ближайшие дни сохранится нестабильная осенняя погода с дождями в большинстве регионов. В субботу, 17 октября, осадки в основном будут небольшими, однако на юге и в центре местами будет идти умеренный дождь, а кое-где – значительный. В воскресенье, 18 октября, дожди прогнозируются почти по всей стране.

На выходных температуры также будут различаться в зависимости от региона. В воскресенье на востоке воздух может прогреться до +20…+22 градусов, тогда как на Прикарпатье днем ожидается лишь +8…+10 градусов.