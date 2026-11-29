Силы ТрО усиливают сопровождение обращений более двух тысяч семей погибших, пленных и пропавших без вести

Командование Сил территориальной обороны ВСУ привлекло представителей всех 25 бригад к проработке более 100 вопросов, собранных общественной организацией "Жінки ТРО". Организация представляет более двух тысяч семей погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих.

Привлечение бригад ТрО к проработке вопросов ОО – результат встречи общественности с командованием Сил территориальной обороны ВСУ. Это уже не первая встреча семей и высшего руководства Сил ТрО ВСУ, однако на этот раз к ней присоединились омбудсмен по правам человека и представители Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными.

Также к мероприятию также присоединились специалисты по управлению персоналом, офицеры гражданско-военного сотрудничества региональных управлений и всех бригад ТрО. Это позволит "оперативнее решить проблемные вопросы, которые возникают перед семьями наших побратимов", считает заместитель начальника штаба Командования Сил ТрО ВСУ, полковник Дмитрий Бородавко.

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

"Вопросы, с которыми обращаются семьи, часто требуют привлечения нескольких служб и специалистов. Наша задача – обеспечить надлежащее сопровождение каждого такого обращения, предоставить необходимые разъяснения и помочь сориентироваться в дальнейших действиях", – отметил он.

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

В ГО "Жінки ТРО" довольны форматом открытого диалога и неформального общения с командованием Сил ТРО, потому что он позволяет "не только решать наболевшие вопросы, но и дает им чувство поддержки".

Состоялась встреча ГО "Жінки... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Состоялась встреча ГО "Жінки... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

"Наши региональные координаторы собрали самые актуальные вопросы, которые волнуют семьи, и услышали содержательные ответы на них. Такой диалог помогает лучше понимать механизмы взаимодействия, видеть пути решения проблем и, самое главное, чувствовать, что семьи не остаются один на один со своими вопросами", – говорит соучредитель ГО "Жінки ТРО" Марина Богуш.

Состоялась встреча ГО "Жінки... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Состоялась встреча ГО "Жінки... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Встреча, состоявшаяся в Киеве, – не просто формальность, утверждают в командовании Сил ТРО ВСУ. Там подчеркивают, что все без исключения семьи погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих должны чувствовать поддержку своих побратимов и воинских частей.

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Именно поэтому это направление деятельности определено как одно из приоритетных.

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Состоялась встреча ОО "Женщи... Источник: командование ТРО ВСУ Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, следующий этап обмена военнопленными может состояться уже в конце ноября – начале декабря. Такие ориентировочные сроки назвал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Причем бывший глава ГУР сообщил о подготовке масштабного обмена, который может охватить более тысячи человек.