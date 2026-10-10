Силач из Днепра согнул сковороду менее чем за минуту и установил рекорд Книги Гиннеса. Видео
Дмитрий Грунский установил новый рекорд.
Днепровский силач Дмитрий Грунский установил новый рекорд. Мужчина мастерски и быстро согнул прочную сковороду диаметром 16,4 см.
Это достижение пополнило коллекцию спортсмена, который ранее установил более 20 рекордов Украины и мира. Об этом сообщили Guinness World Records и Gorod.dp.ua.
Дмитрий Грунский пополнил список своих достижений в Книге рекордов Гиннеса. Силач менее чем за минуту согнул прочную сковороду диаметром 16,4 см.
Для днепровского силача это...
Источник: Скриншот
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Для днепровского силача это...
Источник: Скриншот
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В результате испытания на прочность кухонная утварь приобрела форму, похожую на эстафетную палочку.
Первые спортивные достижения...
Источник: Скриншот
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Для днепровского силача это не первый рекорд такого уровня, ведь ранее он установил более 20 рекордов в Украине и мире.
Что известно о силаче
Дмитрий Грунский – украинский профессиональный стронгмен, волонтер и вице-президент Всеукраинской федерации армлифтинга. Его официально внесли в Национальный реестр рекордов Украины как украинца с наибольшим количеством достижений, зафиксированных в Книге рекордов Гиннеса.
Дмитрий Грунский.
Источник: uk.wikipedia.org
Первые спортивные достижения Дмитрия вошли в Книгу рекордов Украины в 2017 году. Впоследствии он установил еще ряд мировых рекордов, связанных с буксировкой тяжелого транспорта с помощью различных частей тела.
Среди его достижений – буксировка вагона метро весом 32,5 тонны с помощью троса, закрепленного на шее, а также перемещение нескольких автомобилей и автобусов зубами.
В ноябре 2023 года Грунский протянул микроавтобус весом 2580 кг с помощью бороды, а в мае 2024 года – автобус весом 8060 кг с помощью стального троса, закрепленного на шее.
8 ноября 2025 года стронгмен установил еще один рекорд, подняв бородой груз весом 64,4 кг.
Напомним, что 9-летняя Эвелина Саркисян из Киева покорила все шесть вершин высотой более двух тысяч метров в украинских Карпатах и установила рекорд. Во время первого похода, несмотря на неблагоприятные погодные условия, девочка за один день преодолела сразу три вершины.
Как писал OBOZ.UA, 24-летний закарпатец Михаил Переганя покорил самую высокую вершину Антарктиды – гору Винсон, высота которой составляет 4 897 м над уровнем моря. На вершине молодой человек поднял флаги Украины и своего родного города Тячева.
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