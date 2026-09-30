Блог | "Мир ничему не научился": к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

"Вы думаете, что-то изменилось? Только к худшему. Впереди вырисовываются такие Бабины Яры, Освенцимы и общие Хиросимы, о которых нам еще и не снилось. Хочу, чтобы я ошибался. Молюсь", – Анатолий Кузнецов, писавший эти строки в 1970 году, к сожалению, не ошибся.

Меморіальний перформанс до 8... Развернуть

Далее текст на языке оригинала.

Ці пророчі слова вчора пролунали в Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. На камерній сцені відбувся Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. В його основу ліг саме роман-документ Анатолія Кузнєцова, виданий українською у Видавництво Фронезис.

Меморіальний перформанс до 8... Развернуть

Меморіальний перформанс до 8... Развернуть

"Світ нічого не навчився", – як не прикро, доводиться погодитись з автором "Бабиного Яру".

Дякую трупі Театра Франка і його художньому керівникові Євген Нищук, Kyiv Chamber Choir / Камерний хор "Київ", квартету NotaBene Chamber group і режисеру Volodymyr Holosniak за неймовірно пронизливу виставу.

Меморіальний перформанс до 8... Развернуть

Меморіальний перформанс до 8... Развернуть

Щира подяка усім, завдяки кому перформанс був здійснений: Роза Тапанова, директорці Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", Inna Ioffe, директорці Єврейської конфедерації України, провідному miltech-виробнику Генерал Черешня FPV і комунікаційній групі Ideas&Strategy.

Меморіальний перформанс до 8... Развернуть

А також – інформаційним партнерам заходу: NV, LB.ua, Telegraf UA, Oboz.ua, РБК Україна, Цензор.НЕТ, 5 канал і каналу Ми – Україна.