Современные водители удивились бы: какие хитрости использовали в автомобилях в СССР

Обслуживать автомобиль зимой сейчас не так уж и сложно – есть вся необходимая химия, зимняя резина, системы стабилизации. Но во времена СССР всего этого просто не существовало, поэтому водителям приходилось придумывать хитрые лайфхаки, чтобы уберечь свою машину в мороз и на скользкой дороге.

Сегодня некоторые из этих хитростей кажутся слишком рискованными, но в свое время они помогали преодолевать технические трудности. OBOZ.UA рассказывает о самых экзотических методах.

Бензин в масло и кипяток в радиатор

Поскольку качественных моторных масел в СССР не существовало в принципе, не говоря уже о специальных зимних или всесезонных, самой большой проблемой для водителей в холода становился запуск двигателя. На морозе минеральное масло густело настолько, что напоминало гудрон, и стартеру было трудно провернуть коленчатый вал.

Чтобы сделать масло более жидким, водители заливали стакан бензина в маслозаливную горловину и прокручивали двигатель. После прогрева бензин испарялся, не причиняя мотору критического вреда.

Не менее дефицитным товаром был антифриз. Поэтому в автомобилях часто использовали обычную воду. На ночь ее сливали, а утром заливали в двигатель горячую. Чтобы сливные краники не замерзали, в них заранее вставляли проволоку. Утром ее вытаскивали, открывая путь воде.

Также водители практиковали дополнительный подогрев поддона. В гаражах под автомобили ставили электроплитки, а некоторые умельцы монтировали нагревательные элементы непосредственно в картер двигателя.

Безопасность без электроники и специальных шин

Отдельных зимних шин в привычном сегодня понимании в СССР почти не было. Автомобилисты ездили на одном комплекте резины в течение всего года. На зиму оставляли шины с более выраженным протектором, а те, что уже стерлись, использовали летом.

Чтобы справиться с гололедицей, водители изготавливали самодельные приспособления. Например, на колеса крепили веревочные лестницы с деревянными перекладинами или просто обматывали их толстыми веревками, продевая те через отверстия в дисках. Такие конструкции стали предшественниками современных цепей противоскольжения и браслетов.

Видимость на дороге также улучшали подручными средствами. Вместо незамерзайки, которая появилась в продаже лишь в конце 1980-х, использовали технический спирт или вообще обходились без омывателя. Чтобы окна не запотевали, их натирали мешочком с солью. На стекле оставался тонкий солевой слой, который поглощал влагу и препятствовал образованию льда изнутри.

Как защищали кузов и топливную систему

Одной из самых больших проблем советских автомобилей и летом, и зимой была коррозия. Особенно быстро металлические детали портились в холодное время года под воздействием дорожных реагентов. Чтобы защитить хромированные элементы, автовладельцы готовили смесь бензина с битумом. Ею покрывали, в частности, бамперы. Выглядела машина после такой обработки не слишком привлекательно, зато весной, когда смесь смывали, хром оставался почти как новый.

С водой, попадавшей в топливо, боролись с помощью холода. Бензин оставляли отстаиваться в канистрах на морозе: вода замерзала и оседала на дне, поэтому в бак заливали уже очищенное топливо. Если же вода все-таки попадала в бак, советские инструкции советовали открутить сливную пробку и энергично раскачать заднюю часть автомобиля, чтобы полностью слить жидкость.

Какие советы из прошлого могут пригодиться сегодня

Несмотря на значительное развитие автомобильных технологий, некоторые старые рекомендации не утратили актуальности. Например, при экстремальных морозах, ниже -30 °C, опытные водители и сейчас советуют на ночь заносить аккумулятор в теплое помещение. Нагретая батарея лучше отдает ток и быстрее заряжается после запуска двигателя.

Еще один способ, который до сих пор используют в определенных условиях, – частично прикрывать радиатор картонкой. Это может быть полезно для дизельных автомобилей, двигатели которых медленно прогреваются во время коротких поездок по городу.

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