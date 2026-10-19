"Создавала вязаные куклы": вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото

В Запорожье в результате обстрела, который государство-агрессор РФ совершило 10 октября, погибла Зоя Самофал. Украинка создавала вязаные игрушки и была частью местной творческой студии.

Коллеги рассказали, что в свои работы женщина "вкладывала тепло своих рук, душу и любовь". Об этом сообщается на странице студии "Біла птаха" в Facebook.

16 октября мастерицу проводили в последний путь. "Печальный день горькой утраты..." – написали ее знакомые.

Мастерица погибла в результа... Источник: Facebook-страница творческой студии "Біла птаха" Развернуть

В "Білій птасі" рассказали, что Самофал была чрезвычайно талантливой. Она участвовала во многих выставках и была частью творческой семьи студии.

"Так трудно осознать, что ее больше нет рядом... Не стало и многих ее работ. Но те, что остались, несут в себе воспоминания, тепло встреч и боль от того, что война забирает самое ценное – человеческие жизни. Светлая память тебе, наша дорогая Зоя... Пусть твои куклы еще долго рассказывают о тебе, а твое имя живет в наших сердцах", – обратились мастера к коллеге, ставшей жертвой российского обстрела.

Полный текст поста. Источник: Скриншот Facebook-страницы творческой студии "Біла птаха" Развернуть

Что предшествовало

Рано утром 10 октября 2026 года в Запорожье в результате прямого попадания российской авиабомбы был разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме. Жильцы оказались под завалами.

Известно о 23 погибших, среди них – четверо детей. Еще более 30 жителей города пострадали.

Последствия российского авиа... Источник: пресс-служба ОВА Развернуть

Россия ударила по Запорожью КАБами. Источник: пресс-служба ОВА

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска тоже атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, еще двое гражданских, в том числе ребенок, получили ранения. Повреждены две многоэтажки, учебное учреждение и почти два десятка частных автомобилей.