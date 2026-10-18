"Ужасная новость": на войне погиб видеооператор из Полтавы. Фото

Василий Величко погиб 16 октября, выполняя долг защитника Украины. Он работал на полтавских телеканалах ИРТ и "Город Плюс", а также сотрудничал с общенациональными СМИ. У мужчины остались жена и двухлетняя дочь.

О гибели бывшего коллеги сообщил телеканал ИРТ-Полтава на своей странице в Facebook. Там отметили, что об этой страшной новости рассказала жена Василия. Коллеги почтили память оператора и выразили соболезнования его семье.

Василий Величко погиб на войне. Источник: facebook.com/irt.pl.ua

До службы в Вооруженных силах Украины Василий Величко работал видеооператором на телеканалах ИРТ и "Мисто Плюс" в Полтаве. Он также сотрудничал с несколькими общенациональными телеканалами, работал в международных новостях и снимал репортажи в разных странах мира.

Величко увлекался фотографией и киноискусством, снимал фильмы. До того как поступить на военную службу, он занимался волонтерской деятельностью.

Память о Василии

"На войне погиб наш коллега — бывший видеооператор телеканалов ИРТ и "Город Плюс" Василий Величко. Василий погиб 16 октября, выполняя долг защитника Украины", — написали на телеканале ИРТ-Полтава.

Своими воспоминаниями о Василии поделилась в Facebook Алла Маньшина Емец. Она вспомнила его как вежливого и спокойного парня, который учился в школе, где работали его родители.

"Маме Ирине самые искренние соболезнования и земной поклон за воспитание такого сына. Вечная память и Царство Небесное Василику, нашему защитнику!" — написала она.

Василий Величко погиб на войне. Источник: facebook.com/irt.pl.ua

Коллеги и знакомые выражают соболезнования его семье. У погибшего защитника остались жена и двухлетняя дочь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк.