Упрощенная процедура больше не действует: как военные могут вернуться из СОЧ

Срок упрощенной процедуры возвращения военнослужащих из СОЧ завершился. Поэтому сейчас военные, самовольно оставившие часть, возвращаются на службу по общим правилам.

Для этого нужно обратиться в органы Военной службы правопорядка ВСУ, после чего военнослужащего распределят в батальоны резерва. Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Что известно

Упрощенная процедура, которая позволяла военнослужащим вернуться после самовольного оставления части, завершилась. Теперь возвращение мужчин обратно на службу проходит по общим правилам.

"После завершения упрощенной программы возвращение после СОЧ происходит в общем порядке", – отметили в сообщении ТЦК.

Для того чтобы вернуться из СОЧ в ряды ВСУ, нужно обратиться в органы Военной службы правопорядка ВСУ – в Центральное или территориальное управление либо зональный отдел ВСП.

Далее военнослужащему предоставят информацию о батальонах резерва, в которых он может продолжить службу.

После прибытия военного в батальон резерва командир батальона должен оформить прибытие военнослужащего, определить ему задачи и выяснить необходимую информацию о криминальном производстве.

Кроме того, в воинскую часть, из которой был совершен СОЧ, направляется уведомление о возвращении военнослужащего.

В ТЦК также добавили, что если есть письменное согласие командира боевой воинской части на продолжение службы, оно также учитывается при дальнейшем направлении.

Грозит ли уголовная ответственность

В Черновицком ТЦК подчеркнули, что военнослужащий, который впервые во время военного положения совершил СЗЧ, может обратиться с ходатайством о намерении вернуться на военную службу.

"При наличии необходимых условий и письменного согласия командира вопрос об освобождении от уголовной ответственности решает суд в соответствии с частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины", – отметили в сообщении.

Также напомнили, что если нужна консультация по поводу возвращения на службу, работает горячая линия Министерства обороны Украины 1519.

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