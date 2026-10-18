Спатифиллум "взорвется" цветами: поможет простое домашнее удобрение

Спатифиллум ценят за его пышную зеленую листву и нежные белые цветы. Хотя это комнатное растение не требует сложного ухода, иногда оно месяцами не выпускает новых бутонов.

Сторонники домашних методов подкормки советуют воспользоваться обычной рисовой мукой, которую можно купить в супермаркете. Об необычном способе стимулирования цветения рассказывает издание Express.

Чем рисовая мука может быть полезна для спатифилума

Рис содержит ряд питательных веществ, среди которых азот, фосфор, калий, магний, железо, цинк и сера. Эти элементы необходимы растениям для нормального роста, развития корневой системы и формирования цветков.

На YouTube-канале Plant Tips специалист по комнатным растениям продемонстрировал эксперимент со спатифилумом, который долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. Его листья увяли, часть отмерла, а цветов не было вовсе.

Автор видео решил восстановить растение с помощью пересадки и домашней подкормки. Через несколько месяцев спатифилум зацвёл многочисленными белыми цветками, а листья приобрели насыщенный зелёный цвет.

Впрочем, научных доказательств того, что именно рисовая мука обеспечивает обильное цветение спатифилума, пока недостаточно.

Как приготовить подкормку из рисовой муки

Для домашнего средства понадобятся всего два ингредиента — рисовая мука и вода.

Автор эксперимента использовал один стакан муки, которую постепенно смешал с водой до образования очень жидкой смеси.

Полученной жидкостью он сначала протер листья спатифилума, а затем полил почву в горшке.

Перед этим растение вынули из старой емкости, разделили на несколько частей и пересадили в новый субстрат. Для него использовали почву, перлит, кокосовое волокно, рисовую шелуху и удобрение.

Через два месяца после пересадки на спатифилуме появились первые два бутона. Еще через месяц у растения было уже значительно больше цветов и более здоровые листья.

В то же время результат нельзя связывать исключительно с рисовой мукой, ведь спатифиллум также получил свежую почву и дополнительные питательные вещества.

Как часто можно использовать рисовую подкормку

Применять такое домашнее средство нужно осторожно. Рисовая мука содержит много крахмала, который может накапливаться в субстрате и создавать неблагоприятные условия для корней.

Если вы решили попробовать этот метод, не стоит использовать смесь чаще, чем раз в месяц. Однако даже такая периодичность не гарантирует её безопасности или эффективности.

Для регулярного полива лучше использовать обычную отстоянную воду или дождевую. Также важно обеспечить спатифиллуму рассеянное освещение, достаточную влажность и хорошо дренированную почву.

Если растение долгое время не цветет, в первую очередь стоит проверить условия его содержания. Недостаток света, чрезмерный полив или дефицит питательных веществ могут препятствовать образованию бутонов. Для более предсказуемого результата целесообразнее применять сбалансированные удобрения для комнатных растений в соответствии с инструкцией.

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