Снег, морозы и до +20: в Гидрометцентре рассказали об изменении погоды до конца ноября

Во второй декаде ноября погода в Украине все больше будет приобретать предзимний характер, когда морозы и снег будут чередоваться с довольно существенным повышением температуры. Причина – в перестройке синоптических процессов на зимние. В ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное похолодание почти повсеместно в Украине, дожди, иногда с мокрым снегом, и небольшие ночные морозы.

О всех погодных нюансах в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Какой будет погода в Украине до конца недели и на выходных

В пятницу в Украине ожидается довольно теплая погода для этого времени года. Ночью температура воздуха будет оставаться в "плюсовом" диапазоне и составит +3… +8 градусов на большей части территории, а на юге будет еще теплее, до +10… +13 градусов. В дневные часы синоптики прогнозируют +9… +14 градусов, на юге и в большинстве центральных областей – до +15… +20 градусов. В то же время на западе будет значительно прохладнее, ночью и днем около +3… +8 градусов.

Что касается осадков в этот день, то ночью на западе, юге и востоке ожидаются умеренные, местами значительные дожди. Днем на большей части страны могут пройти умеренные дожди, а в Закарпатье и Прикарпатье сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В центре и на юге ночью и утром местами могут образовываться туманы.

Однако уже на следующий день, в субботу, начнется похолодание. В ночные часы температура приблизится к 0 градусам и опустится ниже этой отметки. На западе и севере ночью будет 0… +5 градусов, а на Закарпатье и в Карпатах -2… -7 градусов. На остальной территории значительно теплее, +3… +8 градусов, а на востоке и юго-востоке Украины +9… +13 градусов. Ночью в большинстве областей пройдут дожди, на западе местами с мокрым снегом, а днем синоптики осадков не прогнозируют.

В воскресенье ожидается еще большее похолодание. В ночные часы температура опустится до -5 градусов, в Карпатах до -8 градусов, а в западных областях будет +1… +3 градуса. Днем по территории Украины воздух прогреется до +3… +8 градусов. Осадков в этот день не будет.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

В понедельник ночью также ожидаются морозы, температура составит 0… -5 градусов. Днем на большей части территории Украины синоптики прогнозируют +3… +8 градусов. В Закарпатье, Прикарпатье и на юге Одесской области ночью будет +1… +6 градусов, днем +8… +13 градусов. Осадков, как и в предыдущий день, на большей части территории страны не будет. Только в западных областях днем может пройти небольшой дождь.

Согласно предварительному прогнозу, далее, с вторника по пятницу, будет периодически сменяться дождливая погода и погода без осадков. В этот период синоптики также ожидают постепенное повышение температуры. Ночью возможна температура в диапазоне +2… +10 градусов, а днем по территории Украины воздух может прогреваться до +7… +14 градусов.

Подробный прогноз погоды в Украине

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды для каждого региона страны на период до 16 ноября. Они показывают довольно прохладную погоду с небольшими ночными морозами.

Так, в пятницу, 13 ноября, по всей Украине будет облачно. В западных областях пройдут довольно сильные дожди, тогда как на остальной территории страны осадки будут кратковременными. Ночные температуры будут выше нуля – от +1… +3 градусов в Прикарпатье до +14… +16 градусов в Крыму. Днем воздух прогреется от +4… +6 градусов на северо-западе до +16… +18 градусов на юге страны.

В субботу, 14 ноября в Карпатском регионе и в центре ожидается погода с прояснениями, на остальной территории, как и днем ранее, будет облачно. При этом температуры – как ночные, так и дневные – существенно снизятся. Наиболее ощутимым это похолодание будет на западе. Ночью столбики термометров покажут от -2… 0 градусов на Закарпатье до +14… +16 градусов в Крыму. Днем воздух прогреется от +2… +4 градусов на севере и западе до +12… +14 градусов на юге и юго-востоке Украины.

Прогноз погоды в Украине на... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

В воскресенье, 15 ноября, на всей территории Украины ожидается солнечная погода. В то же время она будет сопровождаться существенным похолоданием. Самые низкие ночные температуры на уровне -3… -1 градуса будут зафиксированы на западе, самые высокие на уровне +3… +5 градусов в Одесской и Луганской областях. В дневные часы воздух будет прогреваться от +3… +5 градусов на севере до +6… +8 градусов на юге.

Прогноз погоды в Украине на... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

В понедельник, 16 ноября, на западе и частично в центре страны вернется облачность, тогда как на остальной территории будет преобладать солнце. Небольшие осадки в этот день прогнозируются только в Карпатском регионе. Ночью столбик термометра будет показывать температуру от 0… -2 градусов в некоторых регионах до +6… +8 градусов в Одесской области. Днем воздух будет прогреваться от +2… +4 градусов в Сумской области до +9… +11 градусов в Одесской области.