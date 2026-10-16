"Вкус отдыха в стиле Michelin": во Львове состоится закрытый гастрономический вечер
Во Львове состоится закрытый...
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В пятницу, 23 октября, в львовском Bank Hotel состоится закрытый гастрономический вечер THE TABLE 8. Мероприятие объединит авторскую кухню, музыку, искусство гостеприимства и стиль.
Для гостей будут готовить блюда шеф-повара с опытом работы на уровне Michelin, а также предусмотрены барный перформанс, авторские коктейли и многое другое. Анонс мероприятия опубликовала в Instagram организатор мероприятий nelya_shpilevaya.
Что ждет гостей мероприятия
Закрытый гастрономический вечер THE TABLE 8 станет площадкой для новых знакомств, обмена идеями и налаживания деловых контактов в непринужденной атмосфере.
Главным украшением вечера станет авторское меню от шеф-поваров с опытом работы в ресторанах уровня Michelin. Стефано Антониолли, Виктор Тимчишин, Юрий Диденко и Илья Червенко представят эксклюзивные блюда, приготовленные непосредственно на глазах у гостей.
Изюминкой вечера станет авто...
Источник: Скриншот
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Помимо кулинарных шедевров, гостей ждет bar experience и коктейльное шоу с уникальной подачей авторских напитков от бармена Евгения Соколова.
Коктейльное шоу от Евгения Соколова.
Источник: Скриншот
Программу дополнит Style Talk от коуча Аллы Лисогор. Выступление, посвященное теме стиля, индивидуальности и тому, что делает каждую личность уникальной.
Коуч Алла Лисогор.
Источник: Скриншот
Также ожидается музыкальное сопровождение, которое будет создавать атмосферу уюта и элитного отдыха на протяжении всего вечера.
Пространство для бизнеса и интеграции брендов
Организаторы отмечают, что мероприятие THE TABLE 8 – это не только высокая кухня, но и качественный нетворкинг. Среди приглашенных гостей – владельцы и руководители бизнеса, предприниматели, общественные деятели и известные инфлюенсеры.
Мероприятие также предлагает партнерам формат индивидуальной интеграции брендов: продукты и услуги партнеров станут частью блюд, коктейльного шоу, общей атмосферы, а также фото- и видеоконтента.
Основные преимущества для партнеров проекта:
– эксклюзивность: правило "одна категория – один партнер" гарантирует отсутствие конкурентов в рамках мероприятия.
– премиальная среда: живое взаимодействие с релевантной и платежеспособной аудиторией.
– органичная интеграция: гости не просто видят продукт или услугу, а непосредственно взаимодействуют с ними и запоминают их в контексте мероприятия.
– качественный PR и контент: повышение узнаваемости бренда и получение фото-, видео- и SMM-материалов.
Мероприятие состоится 23 октября.
Источник: nelya_shpilevaya
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