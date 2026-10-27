Слово, которое объединяет: как писали Радиодиктант национального единства в Силах обороны Украины. Фото

27 октября военнослужащие Вооруженных сил Украины, пограничники, полицейские и спасатели присоединились к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства – 2026. Текст писали на пунктах управления, боевых позициях, вблизи линии фронта, в учебных аудиториях и пожарных частях.

Об участии в языковой акции сообщили представители Сил обороны и ГСЧС в своих Telegram-каналах. Автором текста этого года "Письмо, которое не заканчивается" стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а в эфире его читали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Как писали диктант украинские военные

Военнослужащие ВСУ писали Радиодиктант в разных условиях службы – на пунктах управления, боевых позициях, вблизи линии фронта и в учебных аудиториях.

Военнослужащие ВСУ присоедин... Источник: Генштаб ВСУ Развернуть

Радиодиктант национального е... Источник: Генштаб ВСУ Развернуть

Украинские воины присоединил... Источник: Генштаб ВСУ Развернуть

В Генштабе подчеркнули, что сила Украины заключается не только в армии, но и в культуре, образовании и науке. Все это объединяет украинский язык – наш общий код.

В ведомстве также напомнили о многовековых попытках Российской империи и Советского Союза уничтожить украинское слово. Сейчас Россия продолжает эту политику на временно оккупированных территориях: разрушает школы, сжигает книги и преследует учителей.

Военнослужащие ВСУ присоедин... Источник: Генштаб ВСУ Развернуть

Защитники Украины присоедини... Источник: Генштаб ВСУ Развернуть

Военнослужащие ВСУ проверяют... Источник: Генштаб ВСУ Развернуть

Пограничники проверили знание родного языка

К Радиодиктанту национального единства присоединились и украинские пограничники. В ГПСУ отметили, что акция стала возможностью проверить знание родного языка и поддержать традицию, которая объединяет украинцев независимо от их профессии и места пребывания.

Украинские пограничники прис... Источник: ГПСУ Развернуть

Пограничники присоединились... Источник: ГПСУ Развернуть

Пограничники проверяют знани... Источник: ГПСУ Развернуть

Радиодиктант национального е... Источник: ГПСУ Развернуть

К написанию присоединились полицейские

Радиодиктант писали и полицейские из разных регионов Украины, в частности бойцы боевых подразделений Национальной полиции, которые защищают страну на передовой.

Полицейские проверили знание... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Полицейские из разных регион... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

В Нацполиции отметили, что любовь к родному слову объединяет украинцев, а язык является символом их стойкости и национальной идентичности. Радиодиктант проводят ежегодно не только для проверки грамотности, но и для того, чтобы объединить украинцев в разных уголках мира.

Полицейские написали Радиодиктант. Источник: Национальная полиция Украины

Украинские правоохранители п... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Как к акции присоединились спасатели

Спасатели присоединились к Радиодиктанту в разных уголках Украины – от Волыни и Буковины до Харьковщины и Одессы, а также в Киеве, Черкассах, Тернополе и Николаеве.

Текст Артура Дроня писали в пожарных частях и подразделениях ГСЧС. В службе отметили, что участие в диктанте стало для спасателей не только возможностью проверить грамотность, но и способом внести вклад в сохранение украинского языка и национальной идентичности.

В подразделениях ГСЧС писали диктант. Источник: ГСЧС Киева

Спасатели ГСЧС присоединилис... Источник: ГСЧС Одесской области Развернуть

Сотрудники ГСЧС проверяют зн... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что к 27-му Радиодиктанту национального единства присоединились украинцы из разных уголков мира, в частности участники 31-й украинской антарктической экспедиции. После завершения трансляции Артур Пройдаков призвал украинцев внимательно перечитать произведение, ведь в нем много смыслов, а также позвонить или написать родным и друзьям, где бы они ни находились.

Также OBOZ.UA сообщал, что рекордсменка по написанию Радиодиктанта национального единства Христина Гоянюк оценила нынешний текст как средний по сложности. Ей понравились и само произведение Артура Дроня, и его чтение в эфире. По словам Гоянюк, текст превзошел ее ожидания.