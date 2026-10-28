Сколько украинцев подписали новые контракты с четкими сроками службы: названа цифра

8,6 тысячи украинцев подписали новые контракты с четкими сроками службы и возможностью отсрочки примерно на шесть месяцев после их завершения. Это количество подписанных документов касается и гражданских, и военнослужащих.

Об этом в интервью медиа заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Что известно

Новые контракты были введены летом 2026 года. Многие военные раскритиковали реформу, отметив, что она несправедлива и ориентирована на новобранцев.

"Мы оказались на равных: я, который воюет с 2022-го, и парень, который только что присоединился к армии, можем подписать одинаковые контракты на 2 года, а после окончания оба получим отсрочки", – возмутился собеседник-военный.

Среди преимуществ новых контрактов бойцы считают гарантированную отсрочку после увольнения. До 15 июня 2026-го украинцы могли заключать контракты на 3–5 лет или до "указа президента о демобилизации". Но не было гарантий, что военнослужащих, которые заключали соглашения со сроком службы, не мобилизуют сразу после списания.

Отмечается, что сейчас в Министерстве обороны анализируют отзывы военнослужащих о введенных контрактах и работают над новым законопроектом. После этого на основе анализа команда министра обороны Евгения Хмары будет решать, какие именно нововведения из экспериментального постановления правительства стоит внести в будущий законопроект о реформе армии.

Однако уверяют, что в любом случае военнослужащие, подписавшие контракты, получат то, что ими предусмотрено.

Из источников в Минобороны издание узнало, что в новой системе контрактов для бойцов, которые видят свое будущее в армии, появится возможность подписывать долгосрочные контракты с "пакетом преимуществ". Что будет входить в "пакет", пока не анонсировали.

Что предшествовало

С 15 июня нынешнего года появились три вида контрактов с четкими сроками службы: пехотно-штурмовой сроком от 6 до 14 месяцев, боевой и базовый – по 24 месяца. Первый договор предусмотрен для пехотинцев и штурмовиков, второй – для пилотов дронов, операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов, третий – для делопроизводителей, бухгалтеров, поваров и других тыловиков.

Подписать контракт могут военнообязанные, действующие и уволенные бойцы. От статуса зависит срок пехотно-штурмового контракта: 6 месяцев для демобилизованных, 10 месяцев – для действующих военнослужащих, 14 месяцев – для новобранцев.

Период службы одинаков для всех. После окончания контрактов военнослужащие получат гарантированные отсрочки от армии – более 6 месяцев. Срок будет рассчитываться индивидуально для каждого бойца – чем дольше военнослужащий служит и чаще выполняет задачи на боевых позициях, тем более длительную отсрочку он получит.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине Кабмин изменил правила определения критически важных предприятий, теперь будут пересматривать отраслевые и региональные критерии, а решения о критическом статусе и увеличении квоты на бронирование будут проходить дополнительное согласование. Предприятия, которые не будут соответствовать обновленным требованиям, могут потерять критический статус, а их сотрудники – бронирование, однако автоматическая отмена всех действующих решений не предусмотрена.