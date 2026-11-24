Сколько соли и моркови нужно на 1 кг квашеной капусты: делимся точными пропорциями

Для приготовления квашеной капусты кулинары советуют брать на 1 кг капусты берите 20 г соли и 50–100 г моркови. Если хотите, чтобы морковь едва ощущалась, берите меньше, а для более выраженного вкуса и цвета – больше в пределах этого диапазона.

Как приготовить вкусную квашеную капусту. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

О том, как отмерить ингредиенты и пересчитать пропорции на большую порцию, рассказывает "OBOZ.UA".

Совет: за основу берите вес нашинкованной капусты: внешние листья и кочерыжка, которые не пойдут на квашение, в него не входят.

Как рассчитать количество соли на большую порцию

В этой пропорции соль составляет 2% от веса капусты. Чтобы рассчитать количество в граммах, умножьте вес нашинкованной капусты в граммах на 0,02. Например, на 2 кг нужно 2000 × 0,02 = 40 г соли, а на 3 кг – 3000 × 0,02 = 60 г.

Соль лучше отмерять кухонными весами. Мелкая и крупная соль в одной и той же ложке могут весить по-разному, а горка добавляет еще больше погрешности. Это особенно заметно, когда готовите несколько килограммов и отмеряете соль ложкой несколько раз.

Сколько соли лучше добавлять. Источник: Создано с помощью ИИ

Сколько моркови добавить и когда смешивать ее с капустой

На 2 кг капусты понадобится 100-200 г моркови, на 3 кг – 150–300 г. Если вам нравится вкус первой порции, для следующей просто умножьте выбранное количество моркови на количество килограммов капусты. Менять из-за этого количество соли в рамках этого рецепта не нужно.

Морковь натрите на крупной терке. Нашинкованную капусту посыпьте отмеренной солью, перемешайте и слегка помните руками, пока она не начнет пускать сок. Тогда добавьте морковь и перемешайте еще раз, чтобы она равномерно распределилась между капустными полосками.

Морковь добавляют, когда под... Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA Развернуть

Как уложить капусту, чтобы ее покрыл сок

Перекладывайте овощи в чистую банку порциями и прижимайте каждый слой, чтобы между полосками оставалось как можно меньше воздуха. Плотно уложенная капуста выделяет сок, который поднимается над овощами. Оставьте немного места до края банки: во время брожения уровень жидкости может подняться.

Пока капуста квасится, держите ее под соком. Если верхний слой всплывает, прижмите его чистым гнетом. Не закрывайте банку герметично обычной крышкой: газ, который образуется во время брожения, должен выходить. Когда капуста приобретет желаемую кислинку, переставьте ее в холодильник.

Как правильно хранить капусту. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

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