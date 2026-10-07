Скандальный пастор предсказал "конец света" в ближайшие дни: что не так с этим заявлением

Южноафриканский пастор Джошуа Млакелла заявил, что вознесение верующих произойдет 12 или 13 октября, назвав эти даты якобы точным временем библейского события. Это уже не первое подобное пророчество проповедника – в сентябре 2025 года из-за его ошибочного прогноза "конца света" сотни людей продали имущество и уволились с работы.

Об этом пишет Daily Mail. Млакелла утверждает, что получил новые откровения от Бога и Иисуса Христа, которые якобы указали ему на точное время расплаты и грядущие события на Земле.Пастор уже ошибался с датой

Новый расчет и библейская критика

По словам Млакеллы, новой датой должно стать 12–13 октября. Он связывает ее с праздником Труб, который, по его мнению, в этом году приходится именно на этот период, и заявляет, что тогда встретится со своим Спасителем во время вознесения.

Пастор уже неоднократно привлекал внимание своими прогнозами о конце света. В 2025 году он заявлял, что вознесение состоится 23 сентября, из-за чего некоторые его сторонники, по данным издания, даже продавали дома и автомобили и уходили с работы.

После того как прогноз не оправдался, Млакелла объяснил это якобы решением Бога отложить последний суд, чтобы человечество получило больше времени для покаяния. Теперь пастор уверяет, что его предыдущие астрономические расчеты были сдвинуты на месяц из-за видения с двумя полными лунами и положением созвездий.

В то же время его новые утверждения также подвергаются критике со стороны других христианских проповедников. В частности, пастор и автор Владимир Савчук заявил, что установление конкретной даты Второго пришествия противоречит словам Иисуса, а также обратил внимание на библейские тексты, согласно которым перед этим событием должен явиться Антихрист.

Напомним, ученые с помощью квантового компьютера смоделировали возможный сценарий конца Вселенной. Исследователи изучали гипотетический распад ложного вакуума, который может привести к образованию "пузыря" истинного вакуума. В то же время, по оценкам ученых,поле Хиггса будет оставаться стабильным еще триллионы лет.

Как писал OBOZ.UA, ученые предупреждали о приближении Земли к опасным климатическим переломным точкам. Исследователи отмечали, что сочетание таких процессов, как таяние ледников, деградация экосистем и изменения климата, может запустить необратимые цепные реакции и приблизить планету к сценарию так называемой "парниковой Земли".