"Сириус" и "Симпарика" объединились ради усыновления животных

8 октября в кинотеатре Oscar Smart Plaza состоялся благотворительный вечер, посвященный ответственному отношению к животным из приютов, их усыновлению и поддержке тех, кто до сих пор ждет любящую семью.

Мероприятие организовал бренд "Симпарика" в поддержку приюта "Сириус". Он собрал партнеров, друзей бренда и блогеров, чтобы поддержать подопечных приюта и напомнить, как важно помогать животным найти дом и ответственно относиться к их здоровью.

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

По данным киевских городских властей, в октябре 2025 года в приютах Киева и области находилось более 7 тысяч животных. Именно об усыновлении, ответственности будущих владельцев и о том, как помочь животным привыкнуть к новому дому, говорили участники вечера.

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"Сириус" – крупнейший приют для бездомных животных в Украине. Его команда ежедневно заботится о более чем 3000 собак и кошек. Важная часть этой работы – подготовка животных к жизни с людьми и поиск ответственных и любящих хозяев.

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"В нашем приюте живут тысячи собак и кошек, у каждой из которых своя история. Мы ежедневно заботимся о них и ищем людей, готовых стать для них настоящей семьей. Спасибо всем, кто интересуется усыновлением, поддерживает нашу работу и помогает рассказывать о животных, которые ждут своего дома. Возможно, именно благодаря таким встречам кто-то найдет своего будущего питомца", – комментирует Александра Мезинова, основательница и руководительница приюта "Сириус".

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

Найти любящую семью – важный шаг к лучшей жизни животного. Но не менее важно ежедневно заботиться о его здоровье и безопасности.

Для бренда "Симпарика" такая забота прежде всего связана с защитой домашних питомцев от паразитов. Поддерживая приют, бренд также помогает привлечь внимание к животным, которые нуждаются в человеческой заботе и шансе на новую жизнь.

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"Мы верим, что забота о животных начинается с ответственности за их здоровье и безопасность. Именно поэтому для нас важно поддерживать инициативы, которые помогают бездомным животным получать необходимый уход и находить любящие семьи. Такие встречи объединяют людей вокруг общей цели и напоминают, что каждый может внести свой вклад", – комментирует команда бренда "Симпарика".

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

"Сириус" и "Симпарика" объед... Источник: пресс-служба Развернуть

Приятным дополнением вечера стали угощения для гостей, подарки от бренда и совместный просмотр фильма "Сердце зверя" с Брэдом Питтом в главной роли.

Но самым важным стало то, ради чего все собрались, – возможность еще раз напомнить, сколько животных нуждаются в человеческой заботе. Каждая усыновление, каждый вклад в поддержку приюта и каждый рассказ о его подопечных приближают момент, когда еще одно животное наконец обретет дом.