"Скорость – требование, а не пожелание": компании-члены EBA назвали оперативный мониторинг медиа критически важным

Три четверти опрошенных специалистов по коммуникациям компаний-членов EBA ожидают узнавать о важном упоминании в течение часа, а каждый третий – получил информацию о негативной публикации не от системы мониторинга.

Таковы результаты опроса Комитета по маркетингу и коммуникациям Европейской бизнес-ассоциации о практиках оперативного мониторинга медиа.

Скорость – требование, а не пожелание. 79% респондентов считают оперативный мониторинг медиа критически важным для повседневной работы компании. 45% ожидают узнавать о важной публикации в течение 15 минут после ее появления, 73% – в течение часа. 3 из 4 опрошенных обращаются к результатам мониторинга как минимум ежедневно, 41% – непрерывно в течение рабочего дня.

Цена задержки. 30% участников опроса за последние 12 месяцев узнавали о негативной публикации от руководства, клиента или партнера, а не от системы мониторинга. В 14% компаний материал успевал разойтись в перепечатках до их реакции.

Медиаоповещение как основной сценарий. Половина опрошенных использует мониторинг прежде всего как систему оперативного оповещения об упоминаниях компании, брендов или руководителей в новых публикациях. 41% применяют его для комплексной оценки PR-кампаний, репутации и конкурентов, и только 7% – для анализа периодических показателей.

Приоритеты при выборе системы мониторинга распределились соответственно: 48% на первое место ставят скорость уведомлений и простоту использования, 38% – охват источников и аналитические возможности, 10% – релевантность результатов.

Спрос на скорость есть, метрик нет. Несмотря на то, что подавляющее большинство респондентов ожидает получить информацию в течение часа, лишь 31% регулярно измеряют скорость обнаружения важных публикаций – это последнее место среди десяти показателей, которые анализируют компании. Самые распространенные показатели – количество публикаций и упоминаний (97%), тональность (83%) и доля информационного присутствия по сравнению с конкурентами (72%).

Инструменты. Самая распространенная специализированная система оперативного мониторинга СМИ среди опрошенных компаний – MediaMonitoringBot: ее используют 72% респондентов. LOOQME используют 41%, YouScan – 24%, Semantrum – 10%. При этом 72% компаний параллельно применяют ручной поиск, а 52% – Google Alerts. За основную систему мониторинга платят 72% компаний.

По спонтанной узнаваемости чаще всего на первом месте называли LOOQME (45%), на втором – MediaMonitoringBot (31%). Еще 7% респондентов назвали "телеграм-бот мониторинга" без названия бренда.

Таковы результаты опроса Ком... Источник: Европейская Бизнес Ассоциация Развернуть

Доли от всех респондентов (n=29). Колонка "Основная" – доля тех, кто назвал систему основной; 4 респондента основную систему не указали.

"Оперативный медиамониторинг – это не просто инструмент отслеживания упоминаний, а важная составляющая управления репутацией и коммуникационными рисками бизнеса. Результаты нашего опроса демонстрируют определенный парадокс: компании ожидают максимально оперативного получения информации, но далеко не все измеряют эту скорость и оценивают ее влияние на эффективность коммуникаций. Управление репутацией на основе ежедневных данных, аналитики и своевременных решений – признак зрелости коммуникационной функции бизнеса", отмечает Наталья Улинец, председатель Комитета по маркетингу и коммуникациям ЕВА.

Методология. Опрос проводился Комитетом по маркетингу и коммуникациям Европейской Бизнес Ассоциации в августе–сентябре 2026 года. В опросе приняли участие 29 специалистов по коммуникациям компаний-членов Ассоциации.