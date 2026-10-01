Шесть причин: кому в октябре могут автоматически отменить отсрочку

Военнообязанные, имеющие действующую отсрочку в октябре, могут ее лишиться по определенным причинам. В постановлении Кабинета министров № 560 перечислены категории мужчин, которые могут лишиться освобождения от мобилизации в случае совершения нарушений.

Если система не находит подтверждения отсрочки, она автоматически ее отменяет. В каких случаях отсрочку могут отменить, рассказал адвокат Алексей Мендрух.

Каковы причины для потери отсрочки

Одна из категорий мужчин, которые могут лишиться отсрочки, – это многодетные отцы, не выплачивающие алименты и имеющие задолженность за три месяца. Это предусмотрено законодательным актом об отсрочке: разрешено отменять или не продлевать освобождение от мобилизации, если у человека задолженность по уплате алиментов превышает сумму за три месяца.

Адвокат отметил, что отмена отсрочки происходит автоматически.

"Система время от времени проверяет ваше освобождение. Если она не находит подтверждения или оснований для предоставления вам отсрочки или для ее продления, она просто отменяет ее, и она может у вас исчезнуть. Просто вот вы просыпаетесь утром, обновляете Резерв+ и больше ее не видите", – пояснил адвокат Мендрух.

Также еще одной причиной потери отсрочки является то, что старший ребенок достиг 18-летнего возраста. В таких условиях освобождение от призыва будет аннулировано и исчезнет из электронного военно-учетного документа.

Еще одним основанием для отмены отсрочки является ситуация, когда мужчины, имеющие инвалидность, но не явившиеся вовремя на повторный осмотр. Это не касается граждан, имеющих пожизненный статус. Право на отсрочку действует до тех пор, пока действует заключение об инвалидности.

Медики назначают такому лицу дату нового осмотра, по результатам которого решение может быть продлено. Если человек не явился, он теряет право на отсрочку.

Еще одна категория военнообязанных, которые могут лишиться отсрочки, – это студенты, обучающиеся в учреждениях профессионального, профессионально-технического, специального, предвысшего и высшего образования, которые перешли с дуальной или очной формы обучения на заочную. Отсрочки также не будет у тех, кто взял академический отпуск.

Отдельной категорией являются те, кто ухаживает за больной женой, мужем, ребенком и либо своим отцом или матерью, либо отцом или матерью супруги. Отсрочка прекращается, когда мужчина воспитывает ребенка с инвалидностью, но ему исполняется 18 лет.

Кроме того, освобождение от мобилизации будет отменено, если исчезнет заболевание ребенка, за которым ухаживал военнообязанный.

"У нас есть документ, подтверждающий необходимость ухода. Это заключение врачебной консультативной комиссии. Сейчас действует единая форма №080-4/о. Вы получили этот документ также на год. Если год истек и человек его не продлил, или он уже не нуждается в уходе, то и отсрочки, конечно, у вас не будет", – пояснил эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что делать, если отсрочка в Резерв+ исчезла при переоформлении: подробное объяснение. Так, при обычном переоформлении действующей отсрочки периода, в течение которого нет ни старой, ни новой отсрочки, быть не должно. Предыдущая запись должна прекратиться одновременно с внесением сведений о новой отсрочке.