ИИ разгадал 200-летнюю историческую "загадку" за 22 минуты: как это удалось

Одна из моделей искусственного интеллекта от OpenAI смогла разгадать историческую тайну. Она установила автора альбома рисунков, созданного более двухсот лет назад.

На поиск ответа искусственному интеллекту понадобилось 22 минуты. Об этом в интервью Business Insider рассказал канадский историк Марк Гамфрис, который и решил привлечь ИИ к разгадке тайны.

Что известно

Гамфрис на протяжении нескольких лет пытался установить личность автора анонимного альбома с рисунками, созданного более двух столетий назад – в 1808 году. Сейчас альбом хранится в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета.

В альбоме 84 страницы, на 34 из которых размещены пейзажи и зарисовки, выполненные карандашом, чернилами или акварелью, с видами Северной Америки. Датированы лишь три работы из всего альбома.

Зацепок, которые могли бы указать на автора, у историка было немного: лишь несколько дат, подписи к рисункам и маршрут, которым в свое время путешествовали тысячи людей.

К поиску историк привлек ИИ-модель GPT-6.2 Astra от OpenAI. Он предоставил ей оцифрованную версию альбома, включил режим Ultra и попросил выяснить, кому принадлежали рисунки.

Ключом к разгадке стал дневник бывшего торговца мехом Джозефа Фробишера. В нем модель нашла упоминание о французском аристократе виконте де Шабо, который отправился в путешествие классическим торговым маршрутом меховых компаний из Монреаля к форту Уильям на озере Верхнем в начале июня 1808 года и вернулся в обратном направлении в августе.

Из еще одного письма Astra узнала, что в ходе путешествия аристократ посетил форт Сент-Джозеф, изображенный в альбоме.

В итоге модель пришла к выводу, что вероятным автором рисунков был именно Луи-Ги-Шарль-Гийом де Роган-Шабо, о котором Гамфрис, как признался сам, раньше даже не слышал.

По словам Гамфриса, человек мог бы провести такое расследование без привлечения ИИ. Но это потребовало бы огромных усилий и уймы времени: в документах, изученных Astra, упоминались сотни людей, каждого из которых пришлось бы проверить.

Astra также подсказала, как проверить гипотезу об авторстве альбома рисунков.

В одной из докторских диссертаций модель нашла упоминание о личном дневнике де Шабо, копии которого можно было заказать на микрофильме. Когда историк увидел их, он заметил, что почерк в дневнике и альбоме выглядит одинаково.

Совпали также даты пребывания путешественника в разных местах. А в одной из записей Шабо упоминал, что нарисовал форт Сент-Джозеф на озере Гурон, и даже уточнял, с какого ракурса – и в альбоме действительно был рисунок форта именно с такого ракурса.

Форт Сент-Джозеф. Источник: forklog.com

Гамфрис подчеркнул, что историкам редко везет наткнуться на настолько очевидные доказательства.

Как рассказывал OBOZ.UA, главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев заявил, что использует ИИ для "геополитических прорывов".

В частности, речь идет о подготовке предложений по завершению войны, которые затем, по словам Дмитриева, нужно подстроить под требования РФ.