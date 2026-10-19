"Каждый месяц съедает салаку на 800 грн": у супругов из Батурина уже 15 лет живёт аист Бужская. Фото, видео

В Батурине Черниговской области супруги Бакуровы уже 15 лет ухаживают за аистом по кличке Бузька. Раненая птица сама прилетела в их двор, а хозяева обработали рану и оставили ее у себя.

Об истории аиста рассказали Юрий и Вера Бакуровы в комментарии"Суспильному Чернигов". По словам супругов, Бузька не летает, далеко от дома не уходит и нуждается в постоянном уходе. На его кормление семья тратит около 800 гривен в месяц.

Как появился Бузька

Юрий Бакуров вспоминает, что аист сам прилетел в их двор. Тогда внук мужчины заметил птицу и позвал дедушку. Когда хозяин открыл калитку, аист вошел во двор и остался.

Бакуров предполагает, что птица получила травму, когда училась летать, и, возможно, запуталась в электрических проводах. У него отсутствовала часть крыла, а на теле осталась большая рана.

"Купили в аптеке тюбик мази от ожогов. Мазали ему. Все зажило, нигде ничего нет", – рассказал мужчина.

С тех пор Бузька живет рядом с семьей. Для него обустроили место в сарае, где хозяева стелют солому.

Аист Бузька живёт в семье пенсионеров. Источник: suspilne.media/chernihiv

Сколько стоит кормление

Основная пища аиста – рыба. По словам Юрия Бакурова, ежедневно Бузька съедает примерно 300 граммов. Также птица любит червей и мышей.

Вера Бакурова признается, что содержание аиста ощутимо сказывается на семейном бюджете. На рыбу для него еженедельно тратят около 200 гривен, а в месяц сумма достигает 800 гривен.

"У меня с ним не очень хорошие отношения. Потому что он у меня забирает деньги. Я бы на 200 гривен конфет себе купила, а так купила ему на 200 гривен рыбы на неделю", – шутит хозяйка.

Аист Бужский живёт в семье пенсионеров. Источник: suspilne.media/chernihiv

Домой возвращается

Бузька не летает и далеко от дома не уходит. Вера Бакурова рассказала, что однажды попыталась прогнать его со двора. Вместе с мужем они поехали в Бахмач за зерном, надеясь, что птица улетит куда-нибудь подальше.

Однако, когда супруги вернулись, аист стоял у калитки. По словам женщины, он не отходит от дома даже на десять шагов, поэтому выпускать его куда-либо она не решается.

Аист Бужский живет в семье пенсионеров. Источник: suspilne.media/chernihiv

Зимовка и дожди

В холодное время года Бужка в основном держится в сарае. Когда хозяева открывают дверь, он может выйти на снег, прогуляться по тропинкам, осмотреть двор и вернуться обратно в тепло.

В то же время дождь птице нравится. По словам Веры Бакуровой, в такую погоду его трудно загнать в сарай – аист остается на улице и моется под дождем.

Женщина также рассказала, что слышала по телевизору, будто аисты могут жить до 25 лет. Бужская уже живет с семьей 15 лет, и хозяйка надеется, что он будет оставаться рядом и в дальнейшем.

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