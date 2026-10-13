Что использовали в СССР вместо дезодорантов: сейчас это удивляет

Обычная косметика и средства гигиены, которые сейчас считаются предметами первой необходимости, во времена СССР были невероятной редкостью. Находясь в состоянии холодной войны с Западом, государство больше заботилось о том, чтобы у него было много танков и ракет, а не о том, чтобы его граждане жили в комфорте.

Именно поэтому советским людям приходилось придумывать собственные методы ухода за телом, чтобы соблюдать гигиену и хорошо выглядеть. Например, на полках магазинов в Стране Советов вообще не было дезодорантов, которые бы предотвращали появление запаха пота. OBOZ.UA вспоминает, чем люди заменяли это средство — лайфхаков на самом деле хватало.

Детская присыпка и тальк

Это было одно из самых популярных средств. Тальк хорошо впитывает влагу и устраняет липкость. Минусы заключались в том, что запах он при этом не блокировал и оставлял белые следы на одежде.

Пищевая сода

Её использовали как природный антисептик. Соду разводили в воде и протирали подмышки или просто припудривали ею эту зону: она изменяла рН-баланс кожи и препятствовала размножению бактерий, вызывающих неприятный запах. Но могла вызывать раздражение.

Салицилово-цинковая паста и цинковая мазь

Эти аптечные средства обладают подсушивающим и антибактериальным эффектом. Они существенно уменьшали потливость и блокировали запах, но были очень густыми и трудно смывались.

Уксусные и лимонные протирания

Для процедуры делали слабый раствор столового уксуса или лимонной кислоты (кому посчастливилось найти лимоны, могли использовать также его сок). Этой жидкостью протирали кожу под мышками. Благодаря кислой среде бактерии временно погибали, и запах исчезал. Но такие протирания сушили кожу.

Кристаллы квасцов

Аптечный порошок природного происхождения продавался в каждой аптеке и стоил копейки. Жжёные квасцы обладают вяжущим и антисептическим действием, подсушивают кожу и не имеют собственного запаха. Это был один из самых эффективных методов борьбы с потом. И это неудивительно, ведь в состав минерала входит алюминий — основной компонент многих современных дезодорантов.

Мыло (особенно дегтярное и хозяйственное)

Уход с использованием мыла помогал обеспечить глубокое очищение и антибактериальный эффект за счет высокой щелочности. При этом такие средства сильно сушили кожу и сами имели не слишком приятный запах.

Спиртовые растворы

Для маскировки запаха мужчины (а иногда и женщины) использовали крепкие спиртовые одеколоны. Они обеззараживали кожу за счет спирта, но часто смешивались с запахом пота, создавая еще более тяжелый аромат. Полноценные аэрозольные дезодоранты (например, "Лана" или "Затишок") появились уже ближе к 1970–1980-м годам, но оставались дефицитом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем в СССР чистили зубы вместо привычной пасты.