"Что происходит?" Десять вирусных фотографий, которые озадачили интернет-сообщество в сентябре

В сентябре в сети активно обсуждали десять фотографий, которые благодаря необычному ракурсу или удачному стечению обстоятельств создают оптические иллюзии. На первый взгляд может показаться, что на снимках запечатлены совершенно странные вещи, однако у каждой из них есть простое объяснение.

Подборку таких снимков опубликовал BuzzFeed, собрав фотографии, которые пользователи распространяли на Reddit. Авторы материала отметили, что эти кадры заставляют людей долго задумываться над тем, что именно они видят на изображении.

Человек без половины тела

На первом фото кажется, что человек стоит без части тела. На самом деле он находится за перилами, а сверху на них лежит ручной вентилятор. Он по форме и цвету совпадает с футболкой человека, из-за чего и возникает такая иллюзия.

Людина без половини тіла Источник: u/hnbistro/reddit.com

Какой слой сверху?

Який шар зверху? Источник: u/manried/reddit.com

Следующее фото заставляет задуматься, какой из двух слоев материала находится сверху. Ответ можно найти по тени: левая часть немного приподнята и отбрасывает тень на саму себя, поэтому именно она лежит сверху.

Який шар зверху? Источник: u/manried/reddit.com

Что случилось с головой собаки?

Що сталося з головою собаки? Источник: u/Lamandus/reddit.com

На снимке видна голова собаки, которая выглядит крайне необычно. На самом деле животное повернуло голову в сторону, а его ухо опустилось. Из-за ракурса на фото видна внутренняя часть одного из ушей.

Що сталося з головою собаки? Источник: u/Lamandus/reddit.com

Это точно не кусок торта

На четвёртом фото может показаться, что перед нами кусок торта или другой десерт. На самом деле это кровать, которая загорелась из-за неисправного дешёвого зарядного устройства.

Це точно не шматок торта Источник: u/Far-Industry-7745/reddit.com

Кто пьет воду?

Изображение с маленькими существами возле стакана также может ввести в заблуждение. На самом деле это цветы, свисающие со стакана с водой, а не крошечные существа, пьющие из него.

Хто п'є воду? Источник: u/doodlebopsy/reddit.com

Сколько хвостов у этой кошки?

На следующем фото кажется, что у кота сразу два хвоста. На самом деле животное одно, и хвост у него только один. То, что выглядит как второй хвост, является частью задней лапы кота.

Скільки хвостів у цього кота? Источник: u/Molly_Matters/reddit.com

Пальцы превратились в веревку?

Ещё один снимок создаёт впечатление, будто пальцы человека каким-то образом слились с верёвкой. На самом деле кожа человека просто очень хорошо совпадает с её цветом, а сами пальцы спрятаны за верёвкой.

Пальці перетворилися на мотузку? Источник: u/Ghosttwo/reddit.com

Что происходит с пастью собаки?

На фото у собаки якобы отсоединена нижняя челюсть. Однако никакой аномалии нет: язык животного просто идеально сливается с рукой человека, находящегося рядом.

Що відбувається з пащею собаки? Источник: u/Suitable_Accident_15/reddit.com

Это действительно кот?

Да, на следующем снимке действительно запечатлен кот. Животное выгнуло тело так, что все его передние лапы оказались между жалюзи, из-за чего его очертания кажутся почти невероятными.

Це справді кіт? Источник: u/Internal_Temporary_9/reddit.com

Почему человек кажется великаном?

На последнем фото человек выглядит неестественно большим по сравнению с окружающей обстановкой. На самом деле он просто идёт по канату на переднем плане, и из-за эффекта перспективы кажется гигантским.

Чому людина здається велетнем? Источник: u/u/onephatkatt/reddit.com

Напомним, чтооптические иллюзии способны сильно сбить с толку человеческое восприятие. В одном из таких тестов на изображении скрыто сразу несколько образов, которые можно заметить в зависимости от того, на какие детали человек обращает внимание в первую очередь.

Как писал OBOZ.UA, оптические иллюзии часто заставляют мозг выбирать один из нескольких возможных образов. В одном из таких тестов на изображении одновременно скрыты лицо пожилого мужчины и рука, а то, что человек замечает первым, автор теста связывает с его реакциями и эмоциями. В то же время это не научная диагностика, а скорее развлекательный тест.