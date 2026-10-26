Что делать с пионами осенью: как обеспечить им двойное цветение

Пора пионов – это весна, что, впрочем, не означает, что осенью можно прекратить уход за ними. На завершение сезона приходится подготовка растений к зимовке, которая поможет им пережить холода и хорошо зацвести в следующем году.

В осенние месяцы важно правильно выбрать время для обрезки пионов, чтобы не навредить кустам. В защите от холодов им также помогут мульчирование и подкормка. Как выполнить эти процедуры должным образом и получить в следующем году действительно много цветов даже в две волны, рассказало издание Deccoria.

Не спешите обрезать пионы, п... Источник: Unsplash Развернуть

Когда лучше всего обрезать пионы осенью

Не спешите браться за секатор. Пока листья пионов остаются зелеными, они участвуют в процессах, благодаря которым растение накапливает питательные вещества в подземной части. Поэтому преждевременное удаление здоровых листьев не поможет подготовить цветник к зиме, а, наоборот, может ослабить растение.

Обрезать листья и побеги лучше всего, когда они пожелтеют и побуреют. Обычно это происходит в конце октября или в начале ноября. Когда надземная часть отмирает, растение уже завершает фотосинтез и накопление питательных веществ. При этом фиксированной даты для обрезки нет: нужно следить за состоянием пионов и учитывать, на каком этапе вегетации они находятся.

Если осень теплая и солнечная, листья могут оставаться живыми дольше. Однако после сильных заморозков, которые привели к отмиранию надземной части, откладывать обрезку не стоит. Пожелтевшие листья и побеги, долго остающиеся на растении, могут стать средой для развития грибковых болезней, особенно в сырую осеннюю погоду.

Срезанные побеги и листья не следует оставлять возле кустов. Это особенно важно, если в течение сезона на пионах были признаки грибковых заболеваний. Пораженные остатки также не стоит класть в домашний компост, ведь возбудители болезней могут в них сохраниться.

Как обрезать травянистые и древовидные пионы

Способ обрезки зависит от вида пионов. Травянистые пионы и ИТО-гибриды обрезают только после того, как их надземная часть полностью отмирает. Когда листья высохнут, побеги укорачивают, оставляя примерно 5 см над землей. Так растениям будет легче перезимовать, а весной они сформируют новые листья и побеги, на которых впоследствии распустятся цветы.

С древовидными пионами все иначе. Их одревесневшие побеги оставляют на зиму, ведь на них есть почки, из которых в следующем году будут развиваться цветы. Если срезать весь куст у земли, можно лишить его цветения в следующем сезоне.

Осенью древовидные пионы достаточно привести в порядок. Можно убрать засохшие листья, остатки соплодий и все опавшие остатки вокруг основания куста. Более сильную формирующую обрезку лучше перенести на весну. В конце марта или в апреле уже будет понятно, какие побеги успешно пережили зиму.

Различить эти две группы несложно. У травянистых пионов, в том числе традиционных сортов, мягкие побеги, которые осенью полностью отмирают и ложатся на землю. Листья у них гладкие, ланцетовидной формы. Древовидные пионы образуют твердые побеги, покрытые корой. После опадания листьев на кустах остаются деревянистые ветви, а сами листья у таких сортов перистые и матовые.

Обычно пионы хорошо зимуют в... Источник: Unsplash Развернуть

Как подготовить пионы к зиме

После обрезки травянистых пионов стоит убрать клумбу, на которой они растут. Удалите опавшие листья, остатки побегов и сорняки. Так вокруг корневища не будет скапливаться влажная органика, которая может способствовать развитию болезней. Не перекапывайте землю непосредственно возле растения: корни пионов залегают довольно близко к поверхности, поэтому их легко повредить.

Взрослые пионы с хорошо развитой корневой системой обычно устойчивы к морозам и не нуждаются в основательном укрытии. Больше внимания следует уделить молодым растениям, которые еще не успели хорошо укорениться. После первых заморозков землю вокруг них можно замульчировать слоем компоста, коры или соломы толщиной в несколько сантиметров. При этом не нужно насыпать непосредственно на корневище толстый слой влажной мульчи. Из-за этого почки, из которых весной должны вырасти новые побеги, могут загнить. Лучше всего оставить вокруг основания куста свободный круг

У древовидных пионов одревесневшие побеги оставляют нетронутыми. Молодые кусты в регионах с холодными зимами можно защитить от морозного ветра, например, агроволокном. Укрытие должно пропускать воздух, а устанавливать его следует только после заметного снижения температуры. Если накрыть растение слишком рано и сделать укрытие герметичным, это может принести ему больше вреда, чем пользы.

Как и чем подкармливать пионы осенью – избегайте азота

Осенняя подкормка прежде всего должна помочь корневой системе и подготовить растения к зимовке. В этот период не используют удобрения с высоким содержанием азота. Он стимулирует рост новых побегов и листьев, которые до наступления морозов могут не успеть достаточно окрепнуть. Если вы планируете вносить минеральные удобрения, выбирайте осенние смеси, в которых преобладают фосфор и калий.

Для подкормки также подходит зрелый компост. Его можно распределить тонким слоем вокруг пиона, не засыпая почки у основания растения. Компост будет постепенно обогащать почву органическим веществом и улучшать ее структуру. Однако чрезмерная подкормка не нужна: пионы, которые много лет растут на одном месте, хуже переносят избыток удобрений, чем умеренное внесение питательных веществ.

Не нужно осенью подкармливать каждый пион на всякий случай. Если он растет в плодородной почве и получал достаточно питательных веществ в течение сезона, дополнительные удобрения могут быть лишними. Осенью важнее поддерживать плодородие и хорошую водопроницаемость почвы, чем интенсивно подкармливать растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать перед зимой виноград.