Что делать с пионами осенью: в следующем сезоне цветов будет больше

Осенью пионы постепенно входят в состояние покоя, но именно в этот период закладывается основа их развития в следующем сезоне. Несколько простых процедур помогут растениям без проблем пережить холода и весной сформировать крепкие побеги и больше бутонов.

Особенно важно правильно обрезать кусты, убрать растительные остатки и не переусердствовать с подкормкой. Подробности — на сайте Deccoria.

Как ухаживать за пионами осенью

Прежде всего, не стоит спешить с обрезкой травянистых пионов. Их листья осенью ещё некоторое время остаются зелёными, а затем постепенно желтеют и отмирают.

Обрезать побеги лучше тогда, когда они уже явно утратили жизнеспособность. Обычно это делают в конце октября или в начале ноября.

Стебли срезают примерно на 2,5 см над землей. Такая процедура не только готовит куст к зиме, но и помогает избавиться от частей растения, на которых могут сохраняться возбудители болезней.

После обрезки обязательно уберите всю листву и обрезки стеблей вокруг куста. Особенно это важно, если в течение сезона на пионах появлялись пятна, почернения или другие признаки заболеваний.

Нужно ли подкармливать пионы осенью

Пионы любят плодородную почву, поэтому на бедных участках осенью можно внести небольшое количество сбалансированного удобрения или органических веществ. Однако обильно подкармливать растения в этот период не стоит. Пион уже должен готовиться к зимнему покою, а не активно наращивать новые побеги.

Главная задача осеннего ухода — поддержать корневую систему, чтобы весной растение быстро возобновило рост.

Когда пересаживать пионы

Осень подходит и для деления старых кустов. При выкапывании нужно действовать осторожно, ведь корни пионов легко повредить.

После деления на каждой части корневища желательно оставить не менее 3–5 хорошо развитых почек.

Не менее важна правильная глубина посадки. Почки должны находиться примерно на 2,5–5 см ниже поверхности почвы.

Если посадить пион слишком глубоко, он может хорошо наращивать листья, но при этом плохо цвести.

Осень также подходит для высадки новых пионов с открытой корневой системой. Для этого следует выбирать здоровые корневища с несколькими сильными почками и высаживать их в питательную, хорошо подготовленную почву.

Что делать со срезанными листьями

Здоровую листву без пятен и следов болезней можно добавить в компост. Перед этим её лучше измельчить — так она быстрее разложится.

А вот листья и стебли с признаками грибковых или других заболеваний в компост класть не стоит. Возбудители болезней могут сохраниться и впоследствии снова попасть на растения. Поэтому больные остатки лучше полностью убрать с участка.

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