Что делать, если обстрел застал вас на улице: советы ГСЧС. Инфографика

Обстрел может начаться внезапно, когда человек находится на улице по делам или гуляет с ребенком. В такой ситуации важно как можно быстрее найти безопасное место или правильно укрыться от взрывов.

О том, как действовать во время атаки, напомнила в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ведомство опубликовало инфографику с основными правилами поведения во время обстрела.

Как действовать во время обстрела

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці Источник: ДСНС/Telegram

Прежде всего нужно укрыться. Для этого можно использовать метро, подземный переход, парковку или лестничную площадку.

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці Источник: ДСНС/Telegram

Если поблизости слышны звуки взрывов, нужно как можно быстрее лечь на землю и укрыться в любом углублении. Если рядом находится ребенок, сначала следует уложить его в углубление, а затем накрыть собой.

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці Источник: ДСНС/Telegram

Также важно правильно принять безопасную позу: лечь на живот и скрестить ноги, прикрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Без крайней необходимости не стоит поднимать голову.

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці Источник: ДСНС/Telegram

Другие советы от ГСЧС

Напомним, во время российских обстрелов свисток и фонарик могут помочь спасателям найти человека под завалами. По словам старшего лейтенанта ГУ ГСЧС в Киевской области Владимира Савостьянова, свисток позволяет подавать сигнал без значительных затрат сил, если человек оказался зажатым.

В то же время ночью фонарик можно использовать для подачи светового сигнала спасателям. Специалисты подчеркивают, что под завалами нельзя пользоваться спичками или зажигалками из-за риска утечки газа и взрыва.

Как писал OBOZ.UA, в ГСЧС также призвали не спешить выходить из укрытия сразу после отбоя воздушной тревоги. После российских атак вблизи домов и других гражданских объектов могут оставаться обломки ракет, дронов или неразорвавшиеся боеприпасы, которые способны взорваться. Спасатели советуют не приближаться к таким предметам, не прикасаться к ним и сообщать о находке по номерам 101 или 102.