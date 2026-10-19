Что делать, если не отображаются данные в "Резерв+": подробное объяснение

Отсутствие военно-учетного документа или других сведений в приложении "Резерв+" не обязательно свидетельствует о техническом сбое. Причиной может быть то, что информация о человеке не была внесена в соответствующий реестр или данные не синхронизировались.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, объяснив, от чего зависит порядок действий в такой ситуации. Он также рассказал, нужно ли обращаться в ТЦК и СП и грозит ли человеку мобилизация из-за отсутствия данных в приложении.

Почему в "Резерв+" не отображаются данные

Порядок действий зависит от того, есть ли информация о человеке в реестре "Оберег".

Приложение "Резерв+" отображает сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Если информации о человеке там нет, электронный военно-учетный документ может не отображаться.

В то же время пункт 14-3 постановления Кабинета министров Украины № 1487 предусматривает автоматическую постановку на воинский учет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет на условиях, определенных законодательством.

Если автоматическая передача данных не состоялась из-за технических проблем или по другим причинам, человеку может понадобиться обратиться в ТЦК и СП. Сделать это можно по месту официальной регистрации или по месту жительства, указанному в справке внутренне перемещенного лица.

"Резерв+". Иллюстративное фото. Источник: consultant.net.ua

Предусмотрен ли льготный период после обращения в ТЦК

По словам Владислава Дерия, законодательство не устанавливает отдельного гарантированного 45-дневного срока для урегулирования военно-учетного статуса после обращения в ТЦК и СП.

Поэтому рассчитывать на такой период как на гарантированную законом отсрочку от мобилизационных мероприятий не стоит.

Перед визитом в ТЦК нужно учитывать, что дальнейшие действия будут зависеть от возраста человека, его военно-учетного статуса и наличия законных оснований для отсрочки.

Могут ли мобилизовать после постановки на учет

Юрист пояснил, что мужчин в возрасте до 25 лет, не проходивших срочную военную службу и не обучавшихся на военной кафедре, ставят на воинский учет как призывников.

По достижении 25 лет человека ставят на учет как военнообязанного. Если у него нет законных оснований для отсрочки, его могут направить на военно-медицинскую комиссию (ВМК).

Если ВЛК признает мужчину годным к военной службе, а законных оснований для отсрочки нет, ему могут вручить мобилизационное распоряжение и направить в учебный центр.

В то же время само отсутствие данных в приложении "Резерв+" не означает автоматической мобилизации. Дальнейший порядок действий определяется индивидуально – с учетом возраста, военно-учетного статуса и других обстоятельств.

Напомним, ошибки в данных приложения "Резерв+" могут привести к проблемам с воинским учетом. Юрист объяснила, при каких обстоятельствах человека могут доставить в ТЦК и как исправить неточности в реестре "Оберег".

Как писал OBOZ.UA, отсутствие подтверждения отсрочки в "Резерв+" может создать риск мобилизации. Адвокат Евгений Булименко пояснил, что в таком случае необходимо проверить и обновить информацию в государственных реестрах.