Что делать с цветоносом орхидеи после цветения: советы

Когда орхидея отцветает, на этом популярном комнатном растении остается лишь голый цветонос. И многие владельцы экзотической красавицы не могут окончательно решить – нужно ли срезать этот побег и когда лучше это сделать.

Издание Domacnost a zahrada рассказало о нескольких характерных признаках, которые помогут определить, как правильно поступить. А также о том, что может способствовать появлению новых цветов. Важное замечание: здесь речь идет в первую очередь о крупноцветковых фаленопсисах, которые чаще всего выращивают дома.

Если цветонос орхидеи остается зеленым

Если верхушка цветоноса продолжает расти или на ней появляются бутоны, пока не спешите с обрезкой. Делать это стоит только после того, как орхидея полностью отцветет. Если после цветения цветонос остался зеленым, его можно укоротить над второй снизу почкой. Начинайте считать небольшие узелки от места, где цветонос выходит между листьями, и двигайтесь вверх. Для обрезки используйте острые ножницы, чтобы не смять лезвиями стебель. Из почки обычно вырастает боковой побег, который при благоприятных условиях может зацвести через 8-12 недель.

Обрезать цветонос орхидеи ну... Источник: Pexels Развернуть

Когда нужно срезать весь цветонос

Если цветонос полностью стал коричневым и высох, обрежьте его у основания, оставив небольшой пенек, чтобы случайно не повредить листья. Когда засыхает только верхушка, а ниже есть здоровая почка, достаточно удалить сухую часть, сделав срез примерно в полсантиметра над ней – на зеленом участке.

А что делать, если цветонос остается зеленым, но сама орхидея ослабла, ее листья сморщились, а корни начали гнить? В таком случае его лучше срезать. Это поможет растению направить силы на восстановление и формирование новых корней.

Как ухаживать за орхидеей после обрезки цветоноса

Здоровую орхидею поставьте в светлое место, лучше всего – у восточного окна. Если растение долго не цветет, важно следить, чтобы ночью температура была как минимум на семь градусов ниже, чем днем. Для этого подойдет подоконник, где воздух естественным образом охлаждается ночью, но температура не опускается ниже 16 °C. Также берегите орхидею от сухого горячего воздуха, идущего от батареи, и холодных сквозняков во время проветривания. Это поможет предотвратить пожелтение листьев.

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