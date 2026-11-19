"Что на тебе было?" В Киеве покажут истории людей, переживших сексуальное насилие

Выставка "Что на тебе было?"...

25 ноября 2026 года в Киеве откроется социальная выставка "Что на тебе было?", которая поднимает проблему виктимблейминга и привлекает внимание к опыту людей, переживших сексуальное насилие дома или в общественном месте. Экспозиция продлится два дня, после чего ее представят в других городах.

Организаторки выставки – ОО "Девчата", ВБО "Конвиктус Украина" и ОО "Объединение ромских женщин "Голос Ромни"" – собрали анонимные свидетельства, на основе которых воссоздали комплекты одежды, которые были на людях в тот день, когда произошло преступление. За каждым комплектом – реальная история, напоминающая: одежда, внешность или поведение человека никогда не могут быть причиной или оправданием насилия.

Название экспозиции отсылает к вопросу, который пострадавшие нередко слышат от окружающих: "А что на тебе было?". За ним часто стоит перекладывание ответственности на пострадавшего человека вместо поддержки и осуждения тех, кто его совершает. Выставка предлагает взглянуть на эту проблему иначе – услышать опыт пострадавших, поставить под сомнение общественные предубеждения и заменить обвинение пониманием и солидарностью.

"Когда человека, пережившего насилие, спрашивают, во что он был одет, ему приходится снова и снова возвращаться к пережитому и искать вину в себе. Такие вопросы не помогают понять, что произошло, а лишь порождают стыд, страх и заставляют молчать. Мы хотим, чтобы эта выставка помогла изменить сам подход к разговору о сексуальном насилии: вместо поиска причин в поведении или внешности – уважение, поддержка и четкое понимание того, кто несет ответственность за содеянное", – комментирует Юлия Спорыш, директор ГО "Дівчата".

Почему это важно

Выставку "Что на тебе было?" впервые создали в 2014 году в Университете Канзаса (США). С тех пор она побывала в 38 странах мира. Международный опыт инициативы стал основой для проведения выставки в Украине в рамках всеукраинской кампании "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия".

По данным исследования общественного мнения о гендерно обусловленном и домашнем насилии в 2026 году от Info Sapiens:

12% опрошенных считают, что сексуальное насилие происходит в опасных компаниях, а значит, "женщине нужно тщательнее выбирать, с кем общаться" (среди мужчин – 17%, среди женщин – 7%);

11% респондентов/-ок склонны считать, что соседи/свидетели будут обвинять пострадавшую женщину в насилии, если узнают о таком случае в знакомой семье. Еще 24% – что это личное дело отдельной семьи, в которое не стоит вмешиваться;

Почти четверть опрошенных мужчин (24%) склонны преуменьшать преступление в случае сексуального насилия, когда мужчина вопреки отказу жены силой принуждает ее к интимной близости, отмечая, что это лишь "немного перегибает палку" (среди женщин – 14%).

Как посетить выставку в Киеве

Выставка "Что на тебе было?" пройдет 25-26 ноября в пространстве Kyiv Hall на улице Крещатик, 25.

Вход свободный для совершеннолетних посетителей и посетительниц 25 ноября, с 16:00 до 20:00, и 26 ноября с 10:00 до 20:00.

Посещение несовершеннолетними возможно только в сопровождении родителей или опекунов.

Обратите внимание: выставка содержит чувствительный контент, в частности истории о сексуальном и гендерно обусловленном насилии. Некоторые материалы могут вызвать сильные эмоции, воспоминания или внутренний дискомфорт. Во время посещения вы можете двигаться в комфортном для себя темпе, пропускать отдельные истории, делать паузы или покинуть экспозицию в любой момент. На время работы выставки будет оборудована отдельная психологическая зона, где вы сможете получить поддержку психолога в случае возникновения эмоционального дискомфорта.

После Киева экспозиция отправится в другие города Украины:

Харьков 4-5 декабря;

Черновцы 11-12 декабря.

Проект реализуется в рамках Консорциума WONA в сотрудничестве ГО "Дівчата", ГО "Об’єднання ромських жінок "Голос Ромні"" и ВБО "Конвіктус Україна" при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Выставка "Что на тебе было?" создана по инициативе Адрианы Пастущак и организована в сотрудничестве с Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины совместно с Правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики. Выставка проходит при информационной поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.