Что можно посадить в октябре: какие овощи перезимуют

В октябре огород уже почти пуст, но это не значит, что все работы завершены. Часть овощей и зелени именно осенью можно посадить в почву на будущий сезон, чтобы весной они дали урожай одними из первых.

OBOZ.UA отмечает, что такой способ подходит далеко не для всех культур. Для подзимней посадки выбирают те, которые хорошо переносят холод и не боятся длительного пребывания в прохладной почве.

Что можно посадить осенью

Чаще всего под зиму высаживают чеснок и лук, а из семян сеют морковь, свеклу, пастернак, петрушку, укроп, шпинат и щавель.

Но здесь есть важное различие. Чеснок и лук должны до морозов немного укорениться. А семена большинства других культур, напротив, не должны успеть прорасти осенью. Если они взойдут перед сильным похолоданием, молодые ростки могут погибнуть. Именно поэтому для подзимнего посева важнее не дата, а погода.

Что стоит посадить раньше

Озимый чеснок высаживают так, чтобы зубчики успели сформировать корни, но не начали активно выпускать листья. Для него лучше выбрать сухой, солнечный участок, где после дождей и таяния снега не задерживается вода. Чрезмерная влажность зимой для чеснока опаснее, чем сам мороз.

Подобный принцип действует и для севаного лука. Мелкие луковицы хорошо зимуют в земле, если их не посадили слишком рано. При длительной теплой погоде они могут начать расти еще осенью.

После наступления холодов такие грядки можно укрыть тонким слоем мульчи.

Что сеют только после похолодания

Морковь, свеклу, пастернак, петрушку и укроп лучше высевать уже тогда, когда почва остыла и возвращение длительной теплой погоды маловероятно. Такие семена должны пролежать в земле до весны в состоянии покоя.

Для них не требуется ни замачивание, ни предварительное проращивание. Наоборот, излишняя влага осенью может только навредить.

Весной семена воспользуются естественной влагой после таяния снега и начнут прорастать сразу же, как только температура станет подходящей.

Какая зелень хорошо переносит зиму

Помимо овощей, осенью можно посеять и зелень. Хорошо подходят петрушка, укроп, щавель и некоторые сорта шпината. Их преимущество в том, что весной они часто прорастают раньше, чем культуры, посеянные после прогрева почвы.

Для петрушки это особенно удобно, ведь при обычном весеннем посеве её всходов иногда приходится ждать довольно долго.

Почему не стоит торопиться

Несколько холодных ночей ещё не означают, что осеннее тепло уже не вернётся. Если после посева температура снова поднимется, семена могут начать прорастать.

Поэтому лучше дождаться устойчивого похолодания и проверить прогноз хотя бы на ближайшие одну-две недели.

Как подготовить грядку

Грядку желательно подготовить заранее, пока земля ещё мягкая. Сначала убирают сорняки и остатки растений, затем почву рыхлят и формируют бороздки.

Для подзимних посевов лучше выбирать место без застоя воды. Участки в низинах могут весной долго оставаться мокрыми, а это повышает риск загнивания семян. Отдельно стоит оставить немного сухой почвы или компоста. Им удобно засыпать бороздки позже, даже если верхний слой земли уже подмерз.

Нужно ли поливать

После подзимнего посева полив обычно не требуется. Основная задача — не разбудить семена раньше времени. Им достаточно естественной влаги, которую они получат зимой и весной.

После наступления устойчивых холодов грядку можно замульчировать. Весной толстый слой укрытия частично убирают, чтобы земля быстрее прогрелась.

Подзимний посев не гарантирует идеальной всхожести, зато дает два преимущества: часть весенней работы можно выполнить ещё осенью, а некоторые культуры весной начинают расти раньше.

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