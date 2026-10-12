Что можно посадить на зиму: овощи и травы, которые хорошо растут в помещении

Если вы настолько любите садоводство, что осенью вас охватывает грусть, потому что в ближайшие месяцы это хобби становится недоступным, попробуйте перенести грядки в закрытое помещение. Некоторые виды свежих овощей и зелени можно выращивать в горшках на подоконнике собственной кухни.

Существует немало культур, которые прекрасно себя чувствуют в контейнерах и не занимают много места. К тому же выращивание в комнате имеет существенный плюс — растениям не угрожают уличные вредители, такие как гусеницы или тля. Издание Country Living назвало целых семь таких растений. И добавило советы по уходу за ними в домашних условиях.

Домашний контейнер с зеленью... Источник: Pexels Развернуть

Базилик

Сорта, образующие плотные и компактные кусты, прекрасно чувствуют себя в помещении при достаточном освещении. Базилик можно высеять из семян, приобрести в виде рассады или укоренить черенки в воде. Почву следует постоянно поддерживать влажной.

Помидоры черри

Магазинные томаты, выведенные для длительной транспортировки из теплых краев, часто разочаровывают своим вкусом. Однако ждать лета ради сочных и спелых плодов не обязательно. Для подоконника лучше всего подойдут низкорослые кустовые сорта, которые иногда плодоносят настолько обильно, что урожай трудно успевать собирать. Помидорам нужно много света, поэтому фитолампа будет очень кстати. Хотя черви им не угрожают, в помещении всё же могут появиться такие вредители, как тля, клопы или клещи.

Шнит-лук

Она легко растет в горшках на солнечном подоконнике или под фитолампой. Её можно высеять из семян или выкопать небольшой кустик с ботвой из собственного огорода в начале зимы (выкопанные осенью экземпляры иногда слишком вытягиваются). Почва должна оставаться умеренно влажной.

Салат

Дома можно выращивать самые разнообразные виды — от салата Бибб и батавии до романа, хотя следует учитывать, что урожай будет несколько меньше, чем на грядке. Улучшить результат поможет использование более вместительной емкости.

Мята

Большинство видов мяты растут очень активно, поэтому эта культура крайне неприхотлива даже к неидеальным домашним условиям. Мяту легко вырастить из черенков, укорененных в воде, или из пересаженных кустов. Обеспечьте ей достаточно света и поливайте по мере высыхания верхнего слоя почвы.

Орегано

Свежий орегано значительно ароматнее сушеного — а это незаменимая приправа для запекания птицы, приготовления начинок и разнообразных зимних гарниров. Его можно вырастить из черенков или семян. Орегано очень выносливо, поэтому при хорошем освещении будет чувствовать себя прекрасно. Между поливами почва должна слегка просыхать.

Редис

Этот весенний овощ легко выращивать дома. Редис любит рыхлую, лёгкую почву в контейнерах, не растёт так глубоко, как морковь, и очень быстро достигает полной зрелости.

Шалфей

Вместо того чтобы переплачивать за крошечные упаковки свежей шалфея в супермаркете, лучше вырастить собственный кустик. Для этого можно нарезать и укоренить черенки летом, выкопать небольшое растение осенью или просто приобрести рассаду. Шалфею также требуется умеренное увлажнение с легким просушиванием почвы между поливами.

Ухаживать за съедобными раст... Источник: Pexels Развернуть

Советы по выращиванию в домашних условиях

Выбирайте достаточно большие горшки, чтобы корням не было тесно, и используйте качественную почвосмесь. Ориентировочные размеры взрослого растения обычно указаны на упаковке с семенами или на этикетке рассады.

В самые пасмурные зимние месяцы стоит приобрести недорогую фитолампу и включать её не менее чем на 10 часов в сутки. Дополнительный свет жизненно необходим в период короткого светового дня, ведь без него растения будут вытягиваться, слабеть и в конечном итоге погибнут. В отличие от обычных лампочек, фитолампы обеспечивают более широкий спектр излучения, включая волны, необходимые для фотосинтеза.

В помещении следует поддерживать температуру в пределах 18–21 °C днём и на несколько градусов ниже ночью. Не ставьте зелень на сквозняках или рядом с батареями и кондиционерами. Каждые две недели подкармливайте растения растворимым в воде удобрением в соответствии с инструкцией.

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