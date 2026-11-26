Что будет с мобилизацией в Украине с 1 декабря: важные изменения, о которых стоит знать

С 1 декабря 2026 года в Украине не вводят новый мобилизационный возраст или автоматические штрафы через электронные реестры. В то же время военнообязанным и работодателям стоит учесть ряд изменений в бронировании, воинском учете и определении критически важных предприятий. Часть новых правил уже действует, а отдельные правительственные инициативы пока находятся на стадии подготовки.

Об этом говорится в материале медиа. Комментарии относительно изменений предоставил управляющий партнер адвокатского объединения "Примус Партнерс" Сергей Касянчук.

Эксперт объяснил, какие нововведения коснутся военнообязанных с декабря, кому продлили бронирование, как изменится его расчет и стоит ли ожидать усиления ответственности за нарушение правил воинского учета.

Одно из ключевых нововведений предусмотрено постановлением Кабинета министров № 1452 от 19 ноября 2026 года. Документ вступил в силу 24 ноября и установил переходный период для отдельных предприятий, решения о критичности которых истекли или истекают в определенный промежуток времени.

В частности, речь идет о решениях, срок действия которых истек с 27 октября до вступления постановления в силу или истекает до 20 декабря. При условии соблюдения установленных требований такие предприятия могут сохранить статус критически важных до 20 декабря включительно.

Соответственно, продлевается и бронирование работников, если их отсрочки оформлялись через "Дію" и на них распространяется действие переходного механизма.

В то же время это правило распространяется не на всех работодателей. Если решение о критичности предприятия продолжает действовать после 20 декабря, а бронирование конкретного работника заканчивается раньше, его нужно продлевать по общей процедуре.

Адвокат подчеркнул, что работодателям важно проверить, не утратили ли они основания для статуса критически важного предприятия после пересмотра отраслевых и региональных критериев.

Еще одно изменение касается оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетической сферы. Для определенных критически важных предприятий сохраняется возможность бронировать до 95% военнообязанных работников, однако меняется принцип расчета этой квоты.

Теперь процент будут определять от фактического количества военнообязанных работников, учитываемых согласно Порядку бронирования, а не от численности, указанной в решении о критичности.

"Если в решении Минобороны указано 100 военнообязанных, а сейчас на предприятии работают 200, учитываемых для расчета, лимит составляет 190 человек вместо 95", – объяснил Сергей Касянчук.

Работодатели должны до 20 декабря 2026 года привести количество забронированных работников в соответствие с новым лимитом.

Также предусмотрена возможность бронирования более 95% в определенных случаях по решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.

В ноябре правительство также анонсировало новый механизм, который позволит отдельным предприятиям бронировать до 100% военнообязанных работников. Для этого работодатели должны будут регулярно привлекать часть персонала к военной службе на добровольных началах.

Однако по состоянию на 25 ноября соответствующее постановление еще не обнародовали. 1 декабря было определено как срок, до которого правительство планировало утвердить правила работы механизма.

Касянчук обратил внимание на риски, которые могут возникнуть при его реализации. В частности, необходимо четко определить, сколько работников предприятие должно привлекать к службе, на какой срок и по какой процедуре.

"Добровольность должна означать, что работник может отказаться без давления и негативных последствий для трудовых отношений", – подчеркнул адвокат.

Отдельно необходимо урегулировать вопрос заработной платы. Действующее законодательство гарантирует мобилизованным работникам сохранение места работы и должности, однако не устанавливает общей обязанности работодателя сохранять за ними средний заработок.

Поэтому, по словам эксперта, будущие правила должны определить, кто именно будет выплачивать зарплату таким работникам и в течение какого времени.

В ноябре также пересмотрели требования к предприятиям, претендующим на статус важных для отдельных отраслей экономики.

Министерство культуры утвердило обновленные критерии для сфер культуры и информации. Они охватывают кинопроизводство, книгоиздание, медиа и предприятия, обеспечивающие производство или трансляцию контента для телемарафона.

В частности, для кинематографических предприятий одним из критериев стало проведение не менее 500 кинопоказов в течение предыдущего календарного года как минимум в 10 областях Украины. Издатели должны реализовать не менее двух книжных проектов за последние 12 месяцев с продвижением и сбытом продукции.

Обновили и критерии для сферы здравоохранения. Они касаются производителей и импортеров лекарственных средств и медицинских изделий, поставщиков продукции для государственных программ, а также организаций, работающих с донорской кровью и ее компонентами.

В то же время сам факт работы в этих отраслях не гарантирует бронирования. Предприятия должны соответствовать установленным требованиям и пройти процедуру получения статуса критически важных.

С 1 декабря будут проверять критически важные транспортные предприятия

Отдельные изменения касаются автомобильных перевозчиков. С 1 декабря Укртрансбезопасность начинает проверки предприятий, получивших статус критически важных.

Во время проверок будут контролировать, продолжают ли компании соответствовать требованиям, на основании которых им предоставили соответствующий статус.

То есть речь идет не о введении новых правил бронирования для всех транспортных предприятий, а о проверке выполнения уже установленных критериев. Если компания больше не будет соответствовать необходимым условиям, это может поставить под угрозу сохранение ее статуса.

Появятся ли автоматические штрафы из-за электронных реестров

Отдельных новых правил, которые с декабря предусматривали бы автоматическое отслеживание фактического места пребывания военнообязанных или наложение штрафов из-за обмена данными между государственными реестрами, по состоянию на 25 ноября не обнародовали.

В то же время межреестровый обмен информацией уже работает. Он позволяет обновлять сведения о гражданах, а в отдельных случаях – автоматически брать на воинский учет тех, кто ранее на нем не состоял.

Адвокат объяснил, что обнаруженное системой расхождение в данных само по себе не означает автоматического наложения штрафа.

"Чтобы наложить штраф, уполномоченный орган должен установить, какую именно обязанность нарушил человек, и проверить доказательства", – отметил Касянчук.

Он также напомнил о предусмотренной законодательством гарантии: если речь идет о непредставлении персональных данных, а держатель реестра "Оберіг" мог получить их посредством электронного обмена с другими государственными реестрами, статьи 210 и 210-1 КУоАП не применяются.

Военнообязанным рекомендуют проверить актуальность персональных данных и срок отсрочки в приложении "Резерв+". Если обнаружена ошибка, при возможности можно воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" или обратиться в орган воинского учета.

Ужесточат ли наказание за уклонение от мобилизации и СОЧ

В ноябре правительство также подняло вопрос об ужесточении ответственности за уклонение от военной службы и самовольное оставление воинской части (СОЧ).

13 ноября премьер-министр Сергей Корецкий заявил в Верховной Раде, что Министерство обороны завершает подготовку соответствующего законопроекта.

Однако по состоянию на 25 ноября документ еще не обнародовали. Поэтому говорить о введении новых наказаний уже с 1 декабря преждевременно.

Также правительство анонсировало необходимость обновления подходов к мобилизации и создания понятного механизма ротации военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте. Конкретные правила его работы пока не представили.

Изменится ли мобилизационный возраст с декабря

Изменения мобилизационного возраста с 1 декабря 2026 года не предусмотрены. Стандартные возрастные границы остаются неизменными – от 25 до 60 лет.

18 ноября народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в профильный комитет не поступали законодательные предложения о пересмотре мобилизационного возраста.

Граждане в возрасте от 50 до 60 лет могут подлежать мобилизации на общих законных основаниях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине большинство отсрочек от мобилизации продлевают автоматически, если законные основания для них остаются в силе. Сейчас такая возможность доступна для ряда категорий граждан и охватывает более 90% всех оформленных отсрочек.