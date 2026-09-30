Рыбы, сосредоточьтесь на себе, а Тельцам пришло время решать важные дела: гороскоп на 30 сентября для всех

Луна в Тельце предвещает успешный день. В среду, 30 сентября 2026 года, Меркурий войдет в знак Скорпиона, благоприятствуя финансовым и профессиональным вопросам. Меркурий привлечет наше внимание к наиболее выгодным решениям и повысит уверенность при обсуждении денег и зарплаты. Мы также будем более любопытны, чем обычно, но лучше проявлять осторожность при обсуждении более личных вопросов и хранить свои секреты.

Астрологи утверждают, что после обеда также будут благоприятствовать удачные покупки, забота о комфорте и здоровье. В 19:27 Луна войдет в знак Близнецов, поощряя саморазвитие и поиск интересной информации, пишет Vogue.

Овен

Вы будете трудолюбивы и предпочтете действовать независимо. Мнение окружающих не будет для вас иметь большого значения, но это может вызвать напряжение. Марс в трине благоприятствует достижению амбициозных целей, но не стоит злиться на окружающих. Вечером стоит пересмотреть свои последние проекты. Возможно, вы снова упустили из виду какую-то важную деталь, и секстиль Луны поможет вам исправить ситуацию.

Телец

Вы позаботитесь о своих потребностях, а Луна в соединении принесет вам успех. Вы будете игнорировать всех, кто думает иначе. Сосредоточьтесь на конкретных действиях, а не на дискуссиях и обещаниях о будущем. Таким образом, вам будет легче достичь своих целей и избежать ненужных споров. Не слушайте сплетни после обеда, так как кто-то может попытаться манипулировать вашими чувствами.

Близнецы

Будьте внимательны и вежливы, так как сегодня вы можете понадобиться людям больше, чем обычно. День хорош для того, чтобы наверстать упущенное, но не перегружайте себя новыми делами. Вам нужно выделить время на оплату счетов и уборку; это подарит вам больше душевного спокойствия. Вечернее соединение Луны с планетой благоприятствует заботе о вашей физической форме и красоте. Однако не будьте слишком самокритичны, так как это излишне испортит вам настроение.

Рак

У вас будет отличное настроение, и день пролетит незаметно. Будьте внимательны, ведь тригон Меркурия благоприятствует неожиданным предложениям и профессиональному успеху. На встречах у вас появятся идеи, которые принесут вам признание и авторитет. Не бойтесь нового, ведь это принесет вам пользу. Проведите день в кругу друзей; успехи других поднимут ваш оптимизм.

Лев

Интересная информация привлечет ваше внимание, и вы быстро решите прояснить ситуацию. Будьте осторожны, не вступайте в споры и не указывайте никому на ошибки. Квадрат Меркурия предупреждает, что ваши секреты тоже могут однажды выйти наружу. Лучше не лезть не в свое дело и навести порядок. Однако, если понадобится, настоящие друзья не бросят вас на произвол судьбы. Вечером изменение ауры, секстиль Луны, принесет еще лучшие идеи.

Дева

Лучше не связываться с вами, потому что вы докажете, что можете все делать быстрее и лучше. Однако постарайтесь быть немного спокойнее и, самое главное, не критикуйте своих коллег. Кто-то может обидеться, если вы укажете на их ошибки. Во второй половине дня стоит заняться домашними и семейными делами. Помните, кто-то ждет от вас сообщения, поэтому не предавайте их доверие.

Весы

Сегодня вы будете уделять больше внимания тому, что о вас думают другие. Меркурий покинет ваш знак, и вы можете узнать несколько неожиданных сплетен о себе. Стоит стремиться к признанию, но не любой ценой. Сосредоточьтесь на тех, кто вам дорог, и не тратьте энергию на тех, кто вас все равно не поймет. Соединение с Солнцем советует сходить на свидание или встретиться с друзьями и немного расслабиться.

Скорпион

Соединение Меркурия с планетами поможет вам придумать блестящую идею, которая приумножит ваши деньги. Сегодня хороший день для сотрудничества, бизнеса и обучения. Прислушивайтесь к мнению других и даже учитесь на их ошибках, это пойдет вам только на пользу. Важные люди сегодня также будут оказывать вам большую поддержку, чем обычно; вы можете уверенно с ними общаться. Во второй половине дня у близкого человека могут появиться отличные идеи для различных вариантов развлечений; воспользуйтесь ими.

Стрелец

Не злитесь, если кто-то критикует ваши взгляды или решения. Вместо того чтобы тратить время на бессмысленные дискуссии, спокойно стремитесь к своим целям. Тригон Марса способствует порядку в различных сферах вашей жизни, создавая ощущение, что у вас появилось больше места для новых начинаний. Не считайте калории после обеда, ведь любимая еда поднимет вам настроение. Расслабьтесь и займитесь хобби, и тригон Юпитера принесет еще больше идей.

Козерог

Сегодня ни о чем не беспокойтесь, сложные дела сложатся в вашу пользу. Вы можете рассчитывать на приятные совпадения и выгодные предложения, так как Меркурий находится в секстиле. Просто избегайте чрезмерных трат. Тригон Луны к вашему знаку означает, что вы можете рассчитывать на свое доброе сердце. Не стесняйтесь навещать друзей после обеда, это будет приятно.

Водолей

Позаботьтесь о своих финансах и работе, и день пролетит незаметно. Будьте осторожны со словами сегодня, особенно если вы собираетесь обсуждать чьи-то мечты или чувства. Из-за квадратуры Меркурия вы можете немного запутаться в событиях или обнаружить, что ваши взгляды не всем по душе. К счастью, ваша интуиция защитит вас от неприятностей. Вечером прояснятся различные сомнения, и вы почувствуете, что контролируете ситуацию.

Рыбы

Вы станете общительным и простите других за старые обиды. Вы наконец-то помиритесь с тем, кто раньше с вами не соглашался. Все вокруг вздохнут с облегчением, и атмосфера улучшится. Сосредоточьтесь на своих счетах во второй половине дня.

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