Разработка собственной стратегии поддержки ветеранов: в Буче и Каменском завершилось обучение в рамках проекта "Ветеран и громада"

В Буче и Каменском прошло трехдневное обучение для представителей пилотных громад проекта "Ветеран и громада" от проекта Рината Ахметова "Серце Азовсталі"

В Буче участники работали офлайн, а в Каменском, с учетом ситуации с безопасностью, обучение проходило онлайн. Главная цель – помочь громадам разработать собственные стратегии поддержки ветеранов и их семей с конкретными решениями, назначенными ответственными и планом реализации.

Сегодня в громадах действуют различные программы, сервисы и инициативы для ветеранов. Однако часто они существуют отдельно друг от друга, и человеку после возвращения со службы приходится самостоятельно искать необходимую помощь и разбираться в большом количестве возможностей. Задача проекта – объединить имеющиеся ресурсы в целостную систему поддержки, построенную вокруг потребностей ветерана.

"Когда ветеран возвращается домой, он сталкивается с большим количеством предложений: государственными сервисами, ветеранскими и меценатскими проектами. Но сам объем этой информации может быть для него сложным. Поэтому наша задача – помочь громадам объединить уже имеющиеся возможности в понятную и согласованную систему, чтобы ветеран не оставался один на один с поиском необходимой поддержки", – отмечает Наталия Емченко, председатель наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова и ОО "Серце Азовстали".

В обучении участвуют представители местной власти, профильных учреждений, общественного сектора, бизнеса, а также ветераны и члены их семей. Вместе они анализируют потребности громады, определяют сильные стороны и проблемные места, работают над ветеранскими маршрутами и разрабатывают практические решения. Результатом должна стать стратегия с приоритетами, конкретным планом действий, ответственными, необходимыми ресурсами и механизмом оценки результатов.

"В "Серце Азовсталі" мы работаем с каждым защитником Мариуполя над его индивидуальным путем посттравматического роста – от реабилитации до самореализации. Мы хотим, чтобы такая поддержка существовала и на уровне громад для всех ветеранов. Однако мы поняли, что не существует универсального решения, которое одинаково сработает везде. Каждая громада должна найти собственную модель поддержки, привлекая к этому процессу самих ветеранов. Именно поэтому мы объединили украинский опыт с международной экспертизой, чтобы помочь громадам стать по-настоящему ветераноцентричными", – говорит Татьяна Мальцева, директор ГО "Серце Азовсталі".

Программа обучения объединяет украинский опыт, результаты исследования 12 громад, проведенного командой Lanka.CX, и практики американской организации America’s Warrior Partnership (AWP), которая более 10 лет развивает системную поддержку ветеранов на уровне громад в США. Образовательная программа разработана совместно с Киевской школой экономики (KSE). Ее цель – не перенести готовую модель, а адаптировать эффективные подходы к местному контексту, ресурсам и потребностям.

После трехдневного обучения у громад будет еще шесть недель менторского сопровождения. При поддержке экспертов участники доработают стратегии, проверят предложенные решения и подготовят их к практическому внедрению. Важно, чтобы разработанные документы не остались формальностью, а стали основой реальных изменений и понятных маршрутов поддержки ветеранов.

Проект "Ветеран и громада" реализуется по инициативе Фонда Рината Ахметова совместно с ГО "Серце Азовсталі", Киевской школой экономики (KSE) и американской организацией America’s Warrior Partnership (AWP). Ветераноцентричная громада – это не только та, которая создает условия для возвращения защитников к гражданской жизни, но и та, которая признает их активными участниками общественных изменений и развития территории. Именно такую систему поддержки громады начинают строить уже сегодня.