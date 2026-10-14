Российские дроны в Луцке повредили самую большую в мире картину "Космогония". Фото и видео

В результате очередного российского обстрела города Луцк в Музее современного украинского искусства Корсаков была повреждена картина "Космогония". Осколки российского дрона упали на музей и стали причиной пожара поздно вечером 13 октября. Среди прочих экспонатов повреждения получило и самое большое в мире авторское полотно художника Петра Антыпа.

Спасатели оперативно прибыли в музей, локализовали и потушили огонь. Однако "Космогония" успела получить повреждения, сообщили в музее.

О чем речь

"Космогония" – полотно, которое в 2024 году установило национальный рекорд Украины. Живописная картина имеет размер 2086 м², высоту 10 и ширину 200 метров. Творческая работа над проектом длилась почти два года.

Название "Космогония" происходит от греческого слова "рождение" и указывает на процесс создания всего живого.

Полотно "Космогония". Источник: Музей украинского искусства Корсаков

Полотно состоит из шести частей, которые включают более 600 фрагментов, объединенных по тематикам: Начало, Сотворение Земли, Сотворение природы, Сотворение человека, Сотворение общества, Ноосфера, Будущее.

Война уничтожает все

В результате пожара, вызванного российским дроном, была уничтожена шестая часть работы под названием "Будущее".

Полотно "Космогония". Источник: Музей украинского искусства Корсаков

"Война разрушает не только то, что существует сегодня. Она уничтожает то, что могло бы появиться завтра: человеческие жизни, мечты, открытия, возможности. И в то же время будущее не предопределено. Мы создаем его своими решениями и поступками", – отмечает основатель Музея, автор идеи и философской концепции Виктор Корсак.

Что дальше

Полотно "Космогония". Источник: Музей украинского искусства Корсаков

Музей пока не определился, что делать. Есть два предложения – либо полностью восстановить поврежденный фрагмент, либо сохранить следы пожара как напоминание следующим поколениям о последствиях войны.

Окончательное решение будет принято после оценки состояния полотна, консультаций с автором картины и специалистами по реставрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 14 октября, российские войска также нанесли удар по Луцку. Как и накануне, оккупанты атаковали город реактивным "Шахедом". Однако в результате последней атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, возник пожар, известно о шести погибших и пострадавших.